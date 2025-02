No, non è un caso se le spugnette sono di diversi colori: la spiegazione è incredibile

Le spugnette per le pulizie in casa non mancano di certo mai, sono oggetti indispensabili e che occorrono per sbrigare diverse faccende domestiche. Grazie alla loro porosità e al fatto che presentano una parte liscia e una leggermente abrasiva, sono perfette non solo per sgrassare, ma anche per eliminare velocemente lo sporco più ostinato.

In commercio esistono tantissime tipologie di spugnette, a partire da quelle classiche che tutti conosciamo benissimo, fino ad arrivare a modelli più particolari e che promettono di ottenere una superficie pulita in pochissimi secondi. Ovviamente, affinché tutto questo sia possibile, sarà non solo necessario cambiare periodicamente la spugnette, ma sarà altrettanto importante riuscire a mantenerle sempre ben igienizzate. È proprio sulla loro superficie, infatti, che si crea terreno fertile per la proliferazione di germi e batteri.

Svelato il motivo per cui le spugnette per le pulizie hanno diversi colori

Quanto detto fino ad ora non è di certo una novità, anzi, sono cose che ormai anche i bambini sanno. Tuttavia, per quanto riguarda le spugnette per le pulizie c’è una curiosità che sono in pochi a conoscere, una cosa che abbiamo praticamente ogni giorno sotto agli occhi, ma a cui non riusciamo a dare una risposta, ossia, perché le spugnette per le pulizie hanno diversi colori? Dietro c’è una motivazione ben precisa.

A differenza di quello che si possa pensare, le spugnette non sono colorate per un semplice fattore estetico e per renderle più vivaci, bensì dietro si cela una motivazione molto chiara, che sono solo in pochi a conoscere. Ma quindi, perché le spugnette sono di vari colori? Ebbene, i diversi colori aiutano a distinguere le spugnette in base all’uso, riducendo il rischio di contaminazione incrociata. Sulla base di quanto appena detto, le spugnette dovranno essere usate in questo modo:

Spugnetta gialla : essendo molto delicata verrà usata prettamente in cucina per pulire superfici in acciaio e stoviglie con poco sporco;

: essendo molto delicata verrà usata prettamente in cucina per pulire superfici in acciaio e stoviglie con poco sporco; Spugnetta blu : è la classica spugna molto delicata e poco abrasiva che serve per pulire il bagno per rimuovere lo sporco da igienici e sanitari e utile per le posate delicate;

: è la classica spugna molto delicata e poco abrasiva che serve per pulire il bagno per rimuovere lo sporco da igienici e sanitari e utile per le posate delicate; Spugnetta verde : con un livello di abrasività media, è ideale per le superfici dure o per lavare le stoviglie con sporco ostinato;

: con un livello di abrasività media, è ideale per le superfici dure o per lavare le stoviglie con sporco ostinato; Spugnetta rossa: altamente abrasiva è perfetta per il WC o aree ad alto rischio di contaminazione.

Quindi, ora che sappiamo esattamente a cosa servono le spugnette colorate, non andremo più ad utilizzarle a caso, ma ognuna di esse avrà un compito ben preciso.