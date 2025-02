WhatsApp, vuoi scrivere a una persona e non hai il suo numero? Esiste un trucco geniale

Esiste un trucco geniale praticamente sconosciuto per scrivere su WhatsApp a una persona che non abbiamo in rubrica.

C’è stata un’era pre-WhatsApp in cui ci si limitava semplicemente a scambiarsi il numero di telefono. Ma i tempi sono cambiati e con il boom dell’app di messaggistica di Meta ci si scambia direttamente il contatto WhatsApp. Mai successo di incontrare una persona per caso e di volerla contattare senza dover per forza dettare o scrivere il numero?

Sicuramente sì. Magari una persona incontrata per strada, alla fermata di un bus, in stazione o in metropolitana. Si fanno due chiacchere e si decide in fretta di scambiarsi il contatto WhatsApp. Può sembrare la scena di un film romantico, ma in realtà sappiamo bene che un’eventualità del genere capita per i più svariati motivi, anche professionali.

Il problema è che la fretta a volte – anzi, praticamente sempre – è una cattiva consigliera: in genere ama farci cadere nell’errore. Una cifra fraintesa o digitata troppo in fretta, un momento di disattenzione (capita, quando si è di fretta) e la frittata è fatta. C’è un trucco geniale per scrivere senza fare errori a una persona che non abbiamo già in rubrica.

WhatsApp, il trucchetto geniale per chattare con una persona che non abbiamo in rubrica

Lo scambio del contatto WhatsApp può aver luogo rapidamente e senza il pericolo di errori grazie alla funzione del QR code integrata, una soluzione ideale per evitare fraintendimenti o errori (per non parlare della noia di una lunga digitazione in rubrica). La cosa è resa possibile dal fatto che ogni utente WhatsApp ha un codice QR personale.

Il QR code personale può essere usato per condividere i propri dettagli di contatto senza dover per forza passare dalla rubrica. Non dovremo fare altro che aprire WhatsApp e selezionare “Impostazioni”. Successivamente tocchiamo il simbolo del QR code nel margine in alto a destra. A questo punto ci basterà mostrare il codice all’altra persona che potrà scansionarlo con la fotocamera integrata nell’app.

Utilizzando questa funzione potremo saltare il passaggio della trascrizione manuale dei numero di telefono, azzerando di fatto il rischio di commettere errori (si sa, errare humanum est). Inquadrando il codice QR con la fotocamera il contatto verrà automaticamente aggiunto e potremo iniziare subito a chattare su WhatsApp senza aver salvato il numero in rubrica.

Si tratta in sostanza di un trucco che permette di accelerare i tempi in incontri veloci o in situazioni informali, come quando si fa una nuova conoscenza. Il codice QR di WhatsApp condivide soltanto il numero di telefono e non altri dati personali, a tutto vantaggio della privacy quando decidiamo di scambiare il contatto con qualcuno.