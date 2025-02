Nessuno lo svela, ma sono questi i trucchi per non pagare extra con il bagaglio: viaggerai leggerissimo

Basta spendere soldi inutili nell'extra per imbarcare il bagaglio: con questi semplici trucchi potrai finalmente non pagarlo.

Con il passare del tempo, anche a causa di scelte ai vertici, ma soprattutto per la sicurezza di ogni singolo viaggiatore, le compagnie aeree redigono delle regole sempre più ferree per quanto riguarda il trasporto e il peso dei bagagli. Per quanto riguarda quelli che possono salire in aereo, devono rispettare categoricamente una certa dimensione e un certo peso. I bagagli da stiva invece, possono essere imbarcati senza alcun problema a patto però che rispettino il peso massimo stabilito.

Purtroppo però, nonostante si faccia sempre il massimo dell’attenzione, arrivando a pesare anche in casa le valige, sia all’andata che al ritorno potrà capitare di avere del peso in più in valigia. In questo caso le opzioni sono due, la prima è ovviamente pagare l’extra imposto dalle compagnie aeree per imbarcare il bagaglio, la seconda invece consiste nell’aprire la valigia ed eliminare ciò che non serve per far diminuire il peso.

Come viaggiare leggeri e non pagare più l’extra sul bagaglio

Ritrovarsi lì davanti al check-in ed essere costretti ad aprire la propria valigia per eliminare l’eccesso o addirittura pagare direttamente l’extra, non è sicuramente una bella situazione e l’imbarazzo sarà anche piuttosto notevole. Purtroppo però, è un ‘fenomeno’ che si ripete con una frequenza impressionante. Fortunatamente però, esistono alcuni semplici trucchi che permetteranno di viaggiare leggeri e soprattutto con le tasche piene.

Piuttosto che dover pagare un extra o magari dover rinunciare proprio a quel souvenir che si è appena comprato, basterà mettere in pratica questi 3 semplici trucchetti per non dover mai più ritrovarsi in questa situazione. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta:

Stilare una lista delle cose necessarie: prima di partire si dovrà non solo stilare un’elenco di cosa è davvero importante portarsi dietro, ma si dovrà anche creare un piano su cosa indossare. Se, ad esempio, stiamo fuori solo 3 giorni, è inutile portarsi l’intero guardaroba, basterà pianificare cosa indossare ogni singolo giorno e il bagaglio sarà sicuramente più leggero; Riempire la valigia in modo ordinato: piuttosto che gettare gli indumenti così alla rinfusa, riuscire a sistemarli con criterio non solo farà guadagnare spazio, ma eviterà anche che si maltrattino in modo esagerato; Indossare le cose pesanti: cappotti, giubbini, sciarpe e cappelli che in genere sono sempre molto voluminosi, meglio indossarli. Così facendo il peso sarà nettamente più basso.

Basteranno queste piccole accortezze e si potrà finalmente viaggiare comodi e leggeri, senza l’incubo di dover pagare il tanto odiato extra.