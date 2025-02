Daniele Scardina, notizia appena arrivata: tifosi con gli occhi lucidi

A febbraio 2023 la vita personale e professionale di Daniele Scardina è stata completamente stravolta. Trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Humanitas di Rozzano, venne operato d’urgenza per un’emorragia cerebrale che ha tenuto col fiato sospeso familiari e fan per molto tempo.

Da quel momento di acqua sotto i ponti ne è passata, anche se l’ormai ex pugile di Rozzano non è più tornato lo stesso. L’atleta classe 1992 ora vive una vita inevitabilmente diversa, alla quale si è dovuto adattare dopo il terribile ‘incidente’ che gli è capitato. Un dramma che Scardina ha affrontato con grande forza e passione esattamente come sul ring, come evidenziato nelle scorse settimane in un intervento a ‘Verissimo’: “Continuo a impegnarmi come prima di un match. La boxe mi ha insegnato a crescere e a lavorare duro per ottenere qualsiasi cosa”.

La storia di Daniele Scardina commuove inevitabilmente fan e appassionati, che hanno avuto modo di ascoltare le parole di un uomo che ha visto totalmente stravolta la propria esistenza. Le conseguenze fisiche dell’emorragia cerebrale sono sotto gli occhi di tutti ma l’ex campione intercontinentale WBO dei pesi super medi, che oggi è sulla sedia a rotelle, prosegue la sua lotta con la riabilitazione.

Daniele Scardina lavora per il suo futuro: la riabilitazione è in corso

Il desiderio di Scardina è quello di tornare a camminare e da qualche giorno ha iniziato una nuova avventura che potrebbe essere importante in questo senso. L’idea matura insieme a Luca Lombardi, fisioterapista e titolare di Fisioterm, centro che negli anni ha ospitato diverse figure di spicco.

Lo stesso Lombardi a ‘Ciociariaoggi.it’ ha spiegato: “Tutto è cominciato qualche giorno fa, quando ho visto sui social un video in cui Daniele era impegnato in una seduta di riabilitazione. Io sono un appassionato di pugilato, oltre che un terapista. Così ho deciso di informarmi sulle sue condizioni tramite amicizie che ho coltivato nella sanità milanese. Sono stato messo in contatto con la sua famiglia, gli ho spiegato il mio programma e lui ha deciso di spostarsi qui”.

Lombardi ha evidenziato di aver costruito una rete intorno all’ex pugile con volontari che lo aiutano con un furgoncino per gli spostamenti e amici per il supporto logistico.

Lo stesso Scardina, come evidenzia Luca, sta facendo un buon lavoro: “Lo vedo determinato, gioioso. A volte canta, ama la vita e motiva anche gli altri intorno a sé. In questi giorni abbiamo vissuto momenti forti e stiamo già notando piccoli cambiamenti positivi” Con grande forza di volontà questo nuovo processo è iniziato: la strada è lunga ma la determinazione di Daniele Scardina è sotto gli occhi di tutti.