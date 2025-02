Un altro rinvio in Serie A: spunta già la data

Il campionato di Serie A procede a gonfie vele con la fase calda della stagione. La lotta al titolo si infiamma, così come quella alle posizioni europee.

Tra le compagini più in forma del momento c’è senza dubbio la Roma di Claudio Ranieri che con la vittoria ottenuta in maniera convincente in casa contro il Monza alimenta le speranze dell’ambiente capitolino. La truppa giallorossa ha infatti ottenuto il decimo risultato utile di fila nonché la terza vittoria in serie in campionato con Ranieri che così facendo piazza la sua squadra a due punti dalla Fiorentina e a sette dalla Lazio che occupa il quinto posto.

I giallorossi stanno quindi tenendo alti i giri del motore, e le prossime partite serviranno a dare ulteriore continuità ad un momento positivo che permette a Dybala e soci di iniziare a sognare in maniera più ambiziosa. In casa Roma, a proposito delle prossime gare, spunta anche un possibile giallo.

Il focus è sul prossimo 16 marzo, quando i capitolini scenderanno in campo all’Olimpico per affrontare il Cagliari per la 29esima giornata di Serie A. Si tratta però di una partita ancora avvolta nel mistero e nell’incertezza. Il motivo è da ricercare nella Run30Rome Marathon.

Serie A, Roma-Cagliari a rischio rinvio: il problema è la maratona

Proprio il 16 marzo a Roma si terrà la Run30Rome Marathon, un evento che coinvolgerà tantissime persone già a partire dalle 8.30 con il coinvolgimento di alcuni luoghi iconici e centrali della capitale.

La maratona passerà anche al Foro Italico, che è una zona solitamente soggetta a limitazioni quando gioca la Roma. I due eventi potrebbero quindi entrare leggermente in conflitto con alcuni potenziali disagi che potrebbero venirsi a creare.

Alla luce di questa situazione di incertezza non è del tutto da escludere l’ipotesi di un eventuale rinvio della partita contro il Cagliari. A tal proposito secondo ‘Il romanista’ le esigenze televisive non prevedono spostamenti d’orario. Il lunedì non si potrà giocare a causa della sosta e la Lega non potrà effettuare cambiamenti negli slot delle gare di cartello.

In questo quadro la soluzione potenziale potrebbe essere ricollocare la gara al 2 aprile, ovvero in concomitanza delle semifinali di Coppa Italia. La palla ora passa al prefetto e nei prossimi giorni verrà presa una decisione. Intanto aleggia ancora il dubbio su Roma-Cagliari, una sfida che Ranieri non può fallire.