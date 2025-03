Bagnaia fa subito fuori Marquez: un altro compagno alla Ducati

L’attesa è ormai finita con i piloti di MotoGP in pista per il primissimo weekend ufficiale di gara in terra thailandese. C’era grande hype soprattutto per gli equilibri di casa Ducati determinati dalla convivenza tra due prime scelte come Pecco Bagnaia e Marc Marquez.

Età e situazioni differenti ma identica ambizione per i due fuoriclasse della rossa, che puntano subito al bersaglio grosso. L’italiano vuole ritrovare il sorriso dopo la delusione del mondiale perso per mano di Martin, mentre lo spagnolo ha tutte le intenzioni di riannodare il filo delle vittorie mondiali interrotto negli anni scorsi con lo scopo di raggiungere e poi eventualmente superare il rivale Valentino Rossi.

Proprio alla luce dei precedenti dell’ex pilota della Honda tra i tifosi Ducati serpeggia un pizzico di dubbio e indecisione sulla gestione di due campioni di livello assoluto nello stesso box. Per ora i protagonisti rimangono calmi e pacati, anche se le prime dichiarazioni interessanti sono già arrivate per bocca di Bagnaia.

Nei giorni scorsi Pecco si è infatti sbilanciato evidenziando come avrebbe preferito continuare la sua avventura in rosso con al fianco ancora Bastianini.

Ducati, Bagnaia preferiva Bastianini: “Marquez ingombrante”

Bagnaia a Chivasso come riportato da ‘torinocronaca.it’ non si è nascosto ammettendo candidamente: “Avrei preferito continuare con Bastianini come compagno di squadra, le cose, però, sono andate così sicuramente la presenza di Marquez sarà molto più ingombrante. Ha vinto otto titoli mondiali e il fatto che quest’anno possa rivincerlo è uno stimolo a far meglio anche per me”.

Sull’approccio alle gare ha quindi chiarito: “Io non cambierò. So essere aggressivo e spietato quando voglio“.

Un primo assaggio di possibile rivalità è quindi già arrivato, con i tifosi divisi tra chi gradisce un dream team così forte in grado di vincere il campionato sia con l’uno che con l’altra, e chi invece avrebbe evitato di mettere al fianco di Bagnaia una figura tanto ingombrante.

A ‘Sky Sport’ in queste ore lo stesso Bagnaia è quindi tornato sul duello interno, evidenziando però come potrebbero esserci anche altri protagonisti nella lotta al titolo: “La rivalità tra me e Marc sarà la chiave della stagione, ma ci saranno anche altri piloti come Bezzecchi, che è andato molto forte ai test, come i piloti Gresini e i piloti VR”.

Infine sull’infortunio del campione in carica Martin: “Mi spiace molto per quello che è successo a Jorge, tanta sfortuna racchiusa in così poco tempo è difficile anche da metabolizzare”.