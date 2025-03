Scambio e soldi per Vlahovic: con 8 milioni si chiude tra Juve e Inter

La stagione negativa di Dusan Vlahovic dovrebbe essere l’ultima da calciatore della Juventus. Con l’arrivo a gennaio di Kolo Muani, il centravanti serbo è pesantemente retrocesso nelle gerarchie, e al di là del lampo di Cagliari, quando è stato chiamato in causa ha spesso steccato.

Il classe 2000 in scadenza a giugno 2026, vive un periodo piuttosto complicato, specchio della stessa Juve che ha recentemente salutato anche la Coppa Italia dopo l’eliminazione cocente dalla Champions. Ora con un solo obiettivo ancora per cui competere, ovvero il quarto posto in campionato, la truppa di Thiago Motta non può più fallire.

L’annata di Vlahovic dal punto di vista strettamente numerico racconta di 14 gol totali in 32 apparizioni, eppure in molti si aspettavano molto di più soprattutto dal punto di vista delle prestazioni e della continuità di rendimento. Complice anche un ingaggio elevatissimo il sui ciclo alla Juve sembra agli sgoccioli e tra le eventuali soluzioni sembrerebbe porsi all’orizzonte persino la strada che porterebbe all’Inter.

Si tratterebbe di una suggestione alimentata dalle parole di Christian Recalcati per ‘L’Interista.it’: “No, non sto scherzando.

Ovviamente tutto dipende dalla coppia Thuram-PSG, ma il primo nome a cui avrebbero pensato in casa Inter è quello del giocatore serbo. Conosce la serie A, nonostante l’anno che tutti definiscono “pessimo” ha numeri importanti, non c’è più quel feeling che aveva spinto i bianconeri a pagarlo oro, ha un contratto che scade nel 2026 e ad oggi non ci sono sentori di rinnovo, costa 60 milioni ma ovviamente sapendo che tra 10 mesi si potrebbe prendere gratis, i nerazzurri sanno come poter far calare l’offerta”.

Calciomercato, Thuram-PSG e l’incastro con Vlahovic: spunta anche Frattesi

Recalcati evidenzia quindi come l’idea Vlahovic all’Inter possa eventualmente prendere piede solo nel caso in cui il Paris Saint Germain andasse deciso su Marcus Thuram portando in dote una plusvalenza pesante oltre alla necessità poi di andare a potenziare l’attacco.

Vlahovic rappresenterebbe il prototipo di ‘giovani già pronti’ che fa comodo all’Inter, seppur con tutte le difficoltà del caso. Per andare in questa direzione servirebbe però prima di tutto una proposta monstre per Thuram. In coda alla sua disamina Recalcati sottolinea quindi come alla Juventus piaccia ancora Frattesi.

Partendo da questo presupposto andrebbe quindi del tutto escluso un potenziale scambio tra lo stesso Frattesi e Vlahovic con leggero conguaglio, intorno agli 8 milioni, a favore dei bianconeri. Null’altro che una semplice suggestione per ora, che nel caso andrebbe esplorata solo in estate.