Niente più multa per il parcheggio sulle strisce blu, addio definitivo da oggi

Arriva un'interessante notizia per gli automobilisti che sono costantemente alle prese con i problemi per il parcheggio della propria auto.

Uno dei principali problemi che vede protagonisti gli automobilisti riguarda senza dubbio il parcheggio della propria auto. Non è semplice trovare subito parcheggio, specialmente quando ci troviamo dinanzi a situazioni particolari e piuttosto complicate. Trovare un luogo per parcheggiare non è semplice, soprattutto all’interno di metropoli come le principali città italiane.

Milioni di italiani sono alle prese con il traffico e con un problema per trovare un posto per parcheggio. Oltre a ciò ci sono sempre più persone che acquistano case senza posto auto, e trovare un luogo dove parcheggiare la propria vettura diventa fonte di stress. Alcune zone di parcheggio sono diverse dalle altre e riguardano le persone alle prese con le cosiddette strisce blu.

I Comuni hanno introdotto le aree con parcheggio con le strisce blu sia per avere nuovi incentivi economici in quanto parliamo di pagare un servizio e sia il fatto che in questo modo le persone non restano giornate intere a parcheggiare un auto, se non per motivi davvero seri. Alcuni però non lo sanno davvero, ma c’è la possibilità di evitare tutto questo: è possibile evitare multe se hai parcheggiato sulle strisce blu senza aver pagato il famigerato grattino. Ma andiamo a vedere meglio cosa significa.

Parcheggio con strisce blu, ecco cosa sta succedendo

Ci sono persone che sono costrette a parcheggiare male la propria auto, costrette da guidatori scorretti che mettono malissimo la propria vettura. E capita a qualcuno di parcheggiare seppur in parte sulle strisce blu. I cittadini hanno lamentato questa situazione e sono sempre più persone a sottolineare che mancano gli spazi e la sicurezza per occupare tutto. C’è un regolamento chiaro da parte del Codice della strada per definire come si parcheggia sulle strisce blu e ovvero:

auto parcheggiata il più vicino possibile al margine destro della carreggiata

in maniera parallela alla carreggiata

nel senso di marcia

senza invadere il marciapiede con le ruote

lasciando una distanza di almeno un metro per fare passare i pedoni

In questo caso quindi queste regole sono molto importanti anche per evitare eventuali multe o per fare ricorsi nei loro confronti. L’auto deve rientrare nelle strisce blu ma se la segnaletica non è chiara è possibile fare ricorso ed evitare in questo modo la multa. Se si nota un errore nella posizione delle strisce o nelle misure è possibile fare ricorso al Comune per evitare cosi multe. Per fare ricorso bisogna conoscere bene il Codice della strada sul parcheggio e si possono ottenere importanti e interessanti notizie. Questo discorso vale sia per le strisce blu che per le strisce bianche.