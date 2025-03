Lascia la MotoGp, c’è anche la data: adesso è ufficiale

È iniziata ufficialmente la stagione 2025 della MotoGP. Nella gara inaugurale in Thailandia è arrivata la prima vittoria Ducati con Marc Marquez che ha aperto il podio davanti al fratello Alex e al compagno di team Francesco Bagnaia.

L’otto volte campione iberico ha quindi già dato il primissimo segnale di quelli che sono i suoi obiettivi stagionali sulla rossa di Borgo Panigale. Marc Marquez non ha intenzione di perdere tempo, e punta dritto alla vittoria del titolo, con buona pace sia di Bagnaia che dell’assente Martin. Il focus sarà quindi quasi del tutto sulla Ducati, che presenta ancora una volta la miglior moto del lotto e dovrà gestire la complicata convivenza tra due campioni di assoluto valore.

C’è quindi grande attesa per quello che sarà il secondo appuntamento per tastare immediatamente con mano quella che potrebbe essere l’immediata reazione di Bagnaia, che per forza di cose dovrà alzare i giri del motore per riuscire a tener testa allo smisurato talento dello storico rivale di Valentino Rossi. I colpi di scena non mancheranno in pista, mentre al di fuori del tracciato è già arrivato un cambiamento importante per il prossimo futuro del motomondiale.

Pirelli diventa infatti fornitore unico di gomme per la MotoGP a partire dal 2027. La stessa casa aveva già iniziato ad essere presente in Moto3 e in Moto2 e da diversi anni in Superbike.

MotoGP, UFFICIALE addio Michelin: Pirelli fornitore unico di gomme dal 2027

È quindi arrivato il tassello che mancava alla Pirelli che si unisce al mondo della MotoGP a partire dal 2027. Addio di conseguenza alla Michelin che saluterà il mondiale con l’annata 2026.

Di seguito anche la nota ufficiale di Dorna dalla quale si apprende: “È in fase di definizione un nuovo accordo che vedrà Pirelli diventare fornitore unico di pneumatici per le categorie MotoGP, Moto2 e Moto3, in quanto l’azienda italiana di pneumatici è pronta a espandere la propria presenza nella classe MotoGP”, e quindi “Pirelli diventerà il fornitore ufficiale di pneumatici della MotoGP a partire dal 2027. Il nuovo contratto quinquennale fino al 2031 compreso, attualmente in fase di finalizzazione, coinciderà con una nuova era per lo sport, con il debutto dei nuovi regolamenti tecnici nel 2027″.

In coda al comunicato si legge: “Michelin rimarrà il fornitore esclusivo per la MotoGP e la MotoE fino alla fine dell’attuale regolamento tecnico, al termine della stagione 2026″.