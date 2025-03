Kolo Muani, l’ultima decisione manda in visibilio i tifosi: è ufficiale

La serie aperta di vittorie consecutive in campionato della Juventus passa anche dallo straordinario impatto di Kolo Muani sull’universo bianconero.

L’attaccante francese è arrivato in prestito oneroso dal Paris Saint Germain lasciando subito la sua griffe nell’attacco di Thiago Motta, del quale è diventato padrone assoluto. Il classe 1998 di Bondy ha messo a referto ben 5 gol nelle prime 6 apparizioni in Serie A con la nuova maglia, regalando punti preziosi ad una squadra che aveva bisogno di linfa vitale nuova per rientrare di prepotenza nella corsa per un piazzamento Champions.

Al netto della debacle nelle coppe, ora il percorso in campionato di Kolo Muani e soci sta assumendo contorni diversi con l’obiettivo europeo alla portata. La qualificazione Champions è un passo a dir poco fondamentale anche per le strategie di mercato estive, che anche dal punto di vista economico passano inevitabilmente dagli introiti che ne derivano.

Un passaggio fondamentale sia per le entrate che per le uscite, con lo stesso futuro di Kolo Muani tutto da ridiscutere al termine dell’attuale stagione. Il PSG non fa sconti, ma Giuntoli e soci sono già al lavoro per trovare l’idea giusta utile per pescare la quadra per finalizzare l’affare.

Juventus, Kolo Muani trascina i bianconeri: Mvp del mese di febbraio

Il rendimento di Kolo Muani è quindi sotto gli occhi di tutti, Juventus compresa che è già a caccia di modi per provare a trattenerlo ancora a Torino.

L’impatto è stato devastante sia sotto porta che dal punto di vista strettamente emotivo negli equilibri di un reparto spesso criticato. Kolo Muani ha quindi fatto così bene da meritare il premio di Mvp del mese di febbraio tutto a tinte bianconere.

Nel comunicato ufficiale apparso sul sito della Juventus si legge: “L’EA Sports FC Player of the Month di febbraio, scelto dai tifosi con i loro voti su juventus.com, è Randal Kolo Muani! L’attaccante francese, arrivato a Torino lo scorso gennaio, è stato protagonista di 4 reti e 2 assist nelle 7 partite disputate dai bianconeri nel secondo mese di questo 2025″.

A margine della stessa nota si apprende che il numero 20 juventino riceverà tale riconoscimento prima del fischio d’inizio della partita di Serie A di domenica contro l’Atalanta in programma alle 20:45 all’Allianz Stadium. Kolo Muani spera quindi di dare già contro i nerazzurri nuovamente il suo tangibile contributo.