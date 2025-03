Divano pulito e profumato in 5 minuti: con il trucco della nonna torna perfetto

Il divano è un elemento fondamentale dell’arredamento di una casa, spesso posizionato nel soggiorno, permette non solo di riposarsi dopo un’intera giornata passata fuori casa, ma è anche il luogo adatto dove ci si potrà riunire con tutta la famiglia per passare del tempo insieme tra una chiacchiera e l’altra.

Oltre ad essere un elemento fondamentale in casa su cui potersi riposare o leggere un buon libro, il divano permette anche di personalizzare l’ambiente e di creare dello spazio extra nel caso in cui avessimo degli ospiti a dormire. Molti modelli, infatti, si trasformano in pratici e comodi letti. Ovviamente, più andremo ad utilizzarli e più i divano diventeranno nel giro di poco un vero ricettacolo di sporco, ecco perché sarà molto importante riuscire a tenerli sempre ben puliti ed igienizzati.

Divano pulito in appena 5 minuti: questo metodo nessuno lo conosce

Che sia di tessuto, di stoffa o anche di pelle, non importa, perché indipendentemente dal materiale che avremo davanti, sarà estremamente necessario che sia sempre ben pulito. Infatti, è proprio il divano ad essere uno degli elementi in casa che riesce ad accumulare una gran quantità di sporco e polvere. Ma come fare quindi per tenerlo sempre perfetto? Ebbene, basterà provare questo trucchetto geniale e basteranno solo 5 minuti per farlo tornare come nuovo.

Una delle cose più importanti da fare per riuscire a mantenere il divano sempre perfetto è quello di dedicarsi alla sua pulizia periodicamente, meglio ancora se 1-2 volte al mese. In questo modo, non solo si impiegherà meno tempo, ma si eviterà anche che si accumuli troppo sporco. E se fino ad ora, abbiamo sempre impiegato ore intere per riuscire a rimuovere ogni macchia, da oggi basterà provare questo metodo e basteranno appena 5 minuti. Per mettere in pratica questo trucchetto ecco cosa servirà:

Una ciotola

Acqua

Detersivo per piatti o un detergente delicato per tessuti

Un coperchio di una pentola

Un panno in microfibra o in cotone

Preparare una ciotola capiente e mettere al suo interno abbondante acqua tiepida, sciogliere al suo interno 4-5 gocce di detersivo o detergente e mescolare fino al completo scioglimento. A questo punto, prendere il panno e immergerlo nella soluzione, dopodiché strizzarlo per eliminarle l’eccesso. Prendere ora il coperchio e coprirlo interamente con il panno, lasciando fuori il manico che ci servirà come appoggio. Ora non resta che passare il coperchio sul divano esercitando una leggera pressione ed ecco che, come per magia, tutto lo sporco verrà rimosso dal panno umido. Una volta passato sull’intera superficie, risciacquare e passare una seconda volta e aspettare che asciughi completamente.