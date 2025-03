Carta da parati, a breve non sarà più la stessa: questa combina tecnologia e design

Negli ultimi anni sempre più persone decidono di rendere le proprie case smart. Una tecnologia innovativa, che permette di controllare, attraverso apposite applicazioni, una buona parte degli oggetti che abbiamo in casa. A partire dalla tv, fino ad arrivare ad alcuni elettrodomestici, basterà un semplice click per poter tenere tutto sotto controllo.

E se fino ad ora questa nuova tecnologia ha coinvolto principalmente dispositivi elettronici, anche il mondo dell’interiori designer si sta approcciando lentamente a questo nuovo stile di vita. Un modo innovativo per unire in un solo elemento estetica e funzionalità, ma al tempo stesso creando un elemento che non vada troppo in contrasto con i vari ambienti di casa. Ebbene, a breve, la carta da parati potrebbe cambiare per sempre aspetto, diventando interattiva e smart.

Carta da parati interattiva: l’innovazione dell’interiori designer pronta a cambiare tutto

La carta da parati è uno degli elementi che ancora adesso viene scelta per abbellire i vari ambienti di casa. Grazie alla sua incredibile versatilità e alle sue molteplici fantasie, si adatta alla perfezione ad ogni stile. Tuttavia, a breve potrebbe subire un netto cambiamento, diventando interattiva e smart, permettendo così di vivere un’esperienza completamente diversa.

La carta da parati interattiva è una soluzione innovativa che combina tecnologia e design per creare ambienti dinamici e coinvolgenti. Esistono diverse tipologie di carta da parati interattiva e che andranno ad integrarsi nei vari ambiente, permettendo di vivere un’esperienza unica e personale, in grado di cambiare di volta in volta. Quelle più comuni si distinguono in:

Carta da parati LED: incorpora piccoli LED che cambiano colore o mostrano immagini diverse a seconda dell’input ricevuto (es. movimento, temperatura, suono); Carta da parati touch-sensitive: Sensibile al tocco, può cambiare colore, accendere luci o persino attivare suoni quando viene sfiorata; Carta da parati con proiezione AR/VR: Utilizza proiettori o realtà aumentata per trasformare le pareti in ambienti digitali interattivi; Carta da parati magnetica e scrivibile: perfetta per uffici e scuole, permette di attaccare magneti o scrivere con pennarelli cancellabili. Carta da parati con inchiostro termocromatico: cambia colore o disegna motivi diversi in base alla temperatura della stanza o al contatto con il calore delle mani.

Un’innovazione che potrebbe definitivamente cambiare il modo di vivere la casa, che però ha degli aspetti ‘negativi’ da non sottovalutare, come ad esempio l’alimentazione continua, e un dispendi di energia oltre i limiti. Tuttavia, se si riuscisse a calibrare questo problema, sarebbe un metodo che tutti vorranno avere.