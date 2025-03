Lavare il viso, meglio con acqua calda o acqua fredda? Il 90% delle persone fa la scelta sbagliata

Meglio utilizzare l'acqua calda o l'acqua fredda per lavare il viso? La risposta corretta sono in pochi a conoscerla e ad usarla.

Lavare il viso è importante per diversi motivi, in primis rimuove lo sporco e il sebo in eccesso, Infatti, durante la giornata, la pelle accumula impurità, polvere e residui di trucco che possono ostruire i pori. Inoltre, una corretta detersione aiuta a prevenire l’accumulo di sebo e batteri che causano imperfezioni. La pulizia regolare, in più, aiuta a rimuovere le cellule morte, lasciando la pelle più luminosa e sana.

Ma non è tutto, perché lavare accuratamente il viso permette di assorbire meglio creme idratanti, sieri e altri prodotti di skincare. Altro fatto importante, lavare il viso soprattutto al mattino, aiuta a risvegliare la pelle e migliora la circolazione, donando un aspetto più fresco e protegge dall’invecchiamento precoce, evitando che l’accumulo di sporco e inquinamento possano accelerare la formazione di rughe e macchie.

Acqua calda o acqua fredda, cosa usare per lavare il viso? Parla l’esperta

Una volta stabilita l’importanza di avere un viso ben lavato, fresco e sistemato, si arriva ad un punto cruciale. Una domanda che tutti ci poniamo non appena arriva il momento di aprire il rubinetto del lavandino, ossia per lavare il viso meglio usare l’acqua calda o l’acqua fredda? A fare chiarezza ci pensa direttamente l’esperta in dermatologia Katlein Franca.

La prima cosa importante da sapere, è che entrambe le temperatura permettono di apportare determinati benefici alla pelle. L’acqua calda, ad esempio, aiuta ad aprire i pori, facilitando la rimozione di sporco e sebo, ed è molto utile prima di trattamenti come scrub o maschere. Tuttavia, un’acqua particolarmente calda, tende a seccare la pelle e a danneggiare la barriera cutanea, oltre che a creare piccoli rossori sul viso, soprattutto se troppo calda.

L’acqua fredda invece, rinfresca la pelle e riduce il gonfiore, aiuta a restringere i pori dopo la detersione e può migliorare la circolazione e donare un aspetto più tonico. L’unica pecca, è che nelle giornate più fredde possa rincrescere maggiormente entrare in contatto con un acqua particolarmente fredda. Quindi, seppur entrambi i metodi non siano sbagliato, secondo l’esperta, l’ideale sarebbe utilizzare dell’acqua tiepida, che risulta essere il giusto compromesso tra l’una e l’altra. In questo modo la pelle verrà detersa in modo corretto e si andranno ad evitare tutti quei piccoli imprevisti che possono rendere questo momento meno piacevole.