F1, allarme in Australia: pronto il rinvio

Ha preso il via ufficialmente la stagione 2025 di Formula 1. Un’annata attesissima per i tanti cambiamenti di spicco nella lineup dei piloti: da Hamilton in Ferrari a Sainz in Williams, passando per Antonelli in Mercedes e Lawson su Red Bull.

I tifosi di tutto il mondo non stanno quindi più nella pelle per la prima gara stagionale che si correrà domani in quel di Melbourne alle 15 locali (5 ora italiana). A fare la voce grossa come da pronostico della vigilia è stata la McLaren in qualifica colorando di arancione l’intera prima fila con la pole position di Lando Norris e il secondo piazzamento di Oscar Piastri. Il team di Woking mette quindi subito le cose in chiaro e punta a dominare anche la gara di domani in una stagione che si prospetta quella della definitiva consacrazione.

Tiene botta quindi il campione del Mondo Verstappen col terzo posto, mentre sono lontanissime le due Ferrari con il settimo e ottavo piazzamento rispettivamente con Leclerc ed Hamilton. Dopo le indicazioni in qualifica il quadro sembra ben delineato eppure domani potrebbe irrompere il maltempo a sparigliare completamente le carte, nonostante i 30 gradi di oggi.

La temperatura dovrebbe calare di circa una decina di gradi il tutto con un’alta probabilità di pioggia proprio a margine dell’orario del Gran Premio australiano con annesse raffiche di vento. Condizioni quindi parecchio insidiose per i piloti di Formula 1 che attendono decisioni.

Subito incubo in Formula 1: scatta l’allarme rinvio in Australia

Secondo quanto riferito da ‘Auto Motor und sport’ un’ipotesi, qualora se ne presentasse la necessità, potrebbe essere quella di rinviare l’orario d’inizio della gara.

In questa casistica la partenza potrebbe essere rinviata di un’ora sulla regolare tabella di marcia per evitare la fase più intensa e problematica del maltempo di domani. Nel calderone va inoltre considerato come la stessa gara non potrà essere rinvita di troppo tempo, visto l’orario del tramonto australiano, così come anticiparla è impossibile per motivazioni televisive.

In caso di pioggia non è inoltre da sottovalutare la possibilità di partenza con la safety car. Chi pensa al risultato di domani è il grande favorito Lando Norris, che a ‘Sky Sport F1’ ha ammesso però di non sapere la reazione della macchina con la pioggia: “In macchina mi sono sentito bene non in modo eccezionale, non perfetto, però mi sono sentito bene e la velocità della macchina è stata molto forte per tutto il weekend. Stesse prestazioni con la pioggia? Lo spero, ma non ne abbiamo idea. Non sappiamo come va la macchina sotto la pioggia“.