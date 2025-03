Tutti hanno questo pessima abitudine quando vanno al bagno: non lo sanno, ma rischiano grosso

Il bagno è uno dei luoghi di casa dove si andrà a trascorrere una buona parte del proprio tempo. Un luogo dove ci andremo a dedicare alla nostra igiene personale, ma anche il posto perfetto in cui potersi concedere qualche minuto di relax, magari lasciandosi avvolgere dal getto caldo della doccia, soprattutto dopo una lunga ed estenuante giornata lavorativa.

Ed è proprio all’interno del bagno, che spesso tenderemo ad isolarci per riuscire a staccare un attimo la mente dal caos e dalla confusione esterna, praticando un comunissimo gesto che all’apparenza potrà sembrare del tutto banale, ma che in realtà alla lunga potrebbe provocare problemi anche piuttosto seri. Ma di cosa si tratta nello specifico? Ebbene, l’abitudine completamente sbagliata e da evitare è quella di usare lo smartphone mentre si è sul WC.

Usare lo smartphone sul WC, una pessima abitudine da evitare in bagno

In un’epoca in cui lo smartphone è diventato una vera e propria estensione di noi, usarlo in ogni momento della giornata sembra essere una pura normalità. Ecco perché, sempre più persone passano minuti interi seduti sul WC, smanettando con il cellulare in mano e tra una cosa è un altra il tempo scorre senza rendersene nemmeno conto. Ma è davvero una pratica sicura questa? Ebbene, secondo gli esperti è una pessima abitudine e si dovrebbe evitare del tutto.

Ma per quale motivo non si dovrebbe mai usare lo smartphone mentre si è seduto sul WC? In pratica, stare seduti sulla tazza per più di 10 minuti può avere diverse conseguenze negative per la salute. Infatti, assumere per troppo tempo una postura sbagliata potrebbe favorire la comparsa delle emorroidi. La posizione inclinata che si assume quando si utilizza lo smartphone sul WC, favorisce la dilatazione delle vene del retto, aumentando il rischio di emorroidi.

Un altro rischio potrebbe essere una contaminazione di germi e batteri sulla superficie dello smartphone, portando così a farlo diventare un potenziale pericolo per la salute. Infine, ma non di certo per importanza, questo comunissimo gesto potrebbe nascondere una dipendenza digitale, mostrano chiaramente che non si riesce a stare lontani dal proprio smartphone nemmeno per 5 minuti. Quindi per evitare rischi, sarebbe preferibile non solo non restare sul WC per troppo tempo, ma soprattutto si dovrebbe lasciare lo smartphone ben lontano, meglio ancora se completamente in un’altra stanza.