Pogacar commuove il mondo dello sport, decisione strappalacrime: cos’è successo

Scende in pista Tadej Pogacar che con un video su Instagram ha chiesto ai suoi fan un piccolo sostegno con una donazione per un bimbo affetto da distrofia muscolare

Non smette di stupire Tadej Pogacar che si conferma campione assoluto sia in strada che nella vita di tutti i giorni. L’asso del ciclismo mondiale ha recentemente portato a casa un altro trionfo vincendo Strade Bianche, nonostante una caduta a 50km dal traguardo.

Si è trattato dell’unico intoppo di un’altra gara dominata dal fenomeno sloveno che ha così commentato alla stampa: “Quando ho avuto l’incidente ho avuto un momento di panico nella mia testa. Pensavo a tutto: se fossi riuscito a stare in piedi, se la mia bici era a posto, se il mio orologio era a posto, se la mia schiena sarebbe stata a posto… Stavano succedendo un sacco di cose”.

Una corsa comunque vinta da Pogacar che si dimostra tenace ed umile oltre che incredibilmente talentuoso: “Credo di essere un ragazzo fortunato, è il mio nuovo soprannome. Sono stato fortunato a non essermi rotto nulla o a non essermi fatto male gravemente, poteva finire male”.

I successi su due ruote sono però solamente una parte della sua straordinaria vita, visto che il campione sloveno non ha perso occasione per mettersi in prima linea anche per un altro tipo di battaglia.

Pogacar cuore d’oro, ha chiesto uno sforzo ai tifosi: il video è strappalacrime

La voce forte di Tadej Pogacar riecheggia nella mente dei tifosi ai quali ha recentemente chiesto uno sforzo dal punto di vista strettamente umano che gli fa grande onore.

Il ciclista sloveno ha quindi chiesto sostegno con una donazione per Matic, bambino di otto anni affetto da distrofia muscolare che ha quindi bisogno di un aiuto importante. Scende quindi in campo in prima linea lo stesso Pogacar, che ha toccato le corde giuste dei fan, evidentemente commossi per le parole spese dal campione.

Nello specifico il piccolo Matic soffre della distrofia di Duchenne, che ha un decorso relativamente rapido. La terapia che può dare al bambino una sorte migliore è però estremamente costosa e si trova negli Stati Uniti. In questo quadro interviene la fondazione Pogacar, nata proprio per aiutare bambini malati e vittime di calamità, e in questo caso sta lavorando al fianco della Fondazione Viljem Julijan, la quale ha già messo insieme il 75% della somma necessaria.

Con un bellissimo video pubblicato su Instagram lo stesso Pogacar si è esposto in prima persona chiedendo aiuto: “Dobbiamo aiutare la Fondazione Viljem Julijan a raccogliere gli ultimi 500.000 euro“. In palio per chi andrà a donare svariati premi, tra i quali il casco con cui lo stesso Pogacar ha vinto Strade Bianche.