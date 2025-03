Il Paradiso delle Signore anticipazioni: malore improvviso e intervento delle Veneri, scelta assurda di Adelaide

Di due cose non è mai parco Il Paradiso delle Signore: di sorprese e di ascolti. I dati Auditel relativi al period drama in onda su Rai1 parlano chiaro. L’appuntamento di lunedì 17 marzo ha superato ancora una volta il 20% di share (il 20,4% per la precisione) conquistando le attenzioni di 1 milione e 640 mila spettatori. Numeri che la dicono lunga.

Anche questa stagione – la nona in totale – conferma il successo di una serie che sembra inscalfibile malgrado il passare degli anni e l’inevitabile avvicendarsi dei personaggi. Con l’uscita di scena di Vittorio Conti ha assunto uno spessore ancora maggiore la figura di Adelaide di Sant’Erasmo, la bella contessa dagli occhi di ghiaccio interpretata da una formidabile Vanessa Gravina.

Sempre più centrale nelle trame della serie ambientata nella ruggente Milano di metà anni Sessanta, in pieno boom economico, Adelaide ultimamente ha fatto preoccupare i numerosi fan del Paradiso per via dei problemi di salute tenuti nascosti alla famiglia. La contessa nelle prossima puntate sarà ancora protagonista con una scelta davvero sorprendente.

Il Paradiso 9 anticipazioni: tutti stupiti dalla scelta di Adelaide

Le anticipazioni delle puntate del Paradiso delle Signore dal 24 al 25 marzo rivelano che Marta non riuscirà a perdonare Enrico per averla tenuta all’oscuro della malattia di zia Adelaide. Il loro rapporto è destinato a incrinarsi per sempre? Rosa invece confiderà a Elvira il suo imbarazzo nel condividere lo stesso appartamento con Marcello dopo il loro bacio.

Nel frattempo Odile, aiutata da Matteo, forse ha capito come rintracciare Adelaide. I suoi familiari però sono contrari alla sua idea. Marcello invece supporterà la sua intuizione: pubblicare un appello per convincere la madre a fare ritorno in quel di Milano. Rosa accetterà di dare una mano a Odile scrivendo l’articolo. Intanto le Veneri correranno in soccorso di Concetta, molto provata dalla stanchezza.

Dal canto suo Tancredi si offrirà di pubblicare sul suo giornale l’appello di Adelaide, mentre Marcello comincerà a dimenticare il bacio dato a Rosa al pensiero di poter presto riabbracciare la contessa. Umberto sarà piacevolmente colpito dalla collaborazione tra Rosa e Odile: le due giovani hanno creato un articolo perfetto. Ma basterà a convincere Adelaide?

A un certo punto ci sarà un colpo di scena: fuori dalla GMM Odile vedrà una figura familiare. Che sia Adelaide? Nella puntata di giovedì 27 marzo la contessa tornerà effettivamente a villa Guarnieri, accolta dalla sua famiglia e da Marcello. Una volta scoperto che Marta ha una storia d’amore con il dottor Brancaccio, a sorpresa Adelaide si farà visitare da Enrico.

La contessa vorrà poi che Marcello e Rosa mettano in chiaro le cose e chiariscano la loro situazione in sospeso. Rosa si vedrà così spingere verso un cambiamento inatteso. Il commendatore Guarnieri cercherà di convincere Adelaide a operarsi. La donna, più dubbiosa che mai, chiederà maggiori informazioni a Enrico.