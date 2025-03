Addio a Mare Fuori, l’annuncio nel bel mezzo della quinta stagione scuote i fan!

Dalla mezzanotte del 12 marzo i fan di Mare Fuori hanno potuto assistere ai primi episodi della quinta stagione della serie ambientata a Napoli, nell’immaginario carcere minorile IPM (Istituto Penale Minorile), liberamente ispirato al penitenziario di Nisida. L’appuntamento con la prima serata su Rai 2 è fissato invece per il 26 marzo.

Su RaiPlay saranno disponibili le prime sei puntate della serie di dodici che verrà trasmessa per intero e in chiaro sul secondo canale della televisione pubblica. Era grande l’attesa per il capitolo numero cinque di una fiction che malgrado le perplessità per il finale della scorsa stagione ha totalizzato circa 130 milioni di visualizzazioni su RaiPlay.

L’approdo delle prime due stagioni di Mare Fuori su Netflix ha poi trasformato le serie nella fiction più visualizzata in Italia sulla piattaforma del gigante dello streaming. Insomma, l’ultima stagione della serie ideata da Cristiana Farina e prodotta da Rai Fiction e Picomedia è in pieno svolgimento e un annuncio ha scosso i fan: uno dei volti storici di Mare Fuori annuncia l’addio.

Mare Fuori, l’addio arriva nel mezzo della quinta stagione

Non ci sarà in Mare Fuori 5 uno dei personaggi più iconici della serie nota anche con il titolo internazionale The Sea Beyond. Parliamo di Viola, una delle “cattive” della fiction, interpretata da Serena de Ferrari. L’attrice 26enne, in attesa del primo figlio, ha raccontato a Fanpage di essersi lanciata in altri progetti professionali.

Sempre sul fronte delle fiction, in tanti l’avranno vista recitare nella parte di Maddalena Bellerio nella nuova serie di Rai 1 con Vittoria Puccini, Belcanto, dove la giovane interprete canta in lirica con la sua voce (alle spalle ha studi in canto lirico e opera). A chiamarla in questa nuova avventura, spiega, è stato il regista Carmine Elia, che già l’aveva scelta per Mare Fuori.

Serena de Ferrari torna dunque a interpretare un personaggio “cattivo”, anche se non manca di far notare l’«abisso» tra la figura di Viola («che era completamente fuori di testa») e quella di Maddalena che invece è «semplicemente viziata, una ragazzina capricciosa» capace tuttavia di perseguire con determinazione feroce i suoi obiettivi, senza dare peso alle circostanze.

Sul set di Belcanto l’attrice si è ritrovata insieme a tanti ex colleghi di Mare Fuori come Giacomo Giorgio, Carmine Recano e Vincenzo Ferrera. «È stato molto bello, ci siamo divertiti tanto a ritrovarci in questa veste diversa, ottocentesca», ha dichiarato l’ex volto di Viola. «È stato interessante anche attuare un approccio recitativo differente, visto che la serie è ambientata in un’altra epoca».