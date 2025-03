Tifosi Juve-Inter scossi, è ufficiale: si ritira

Sono giorni di sconforto per i tifosi di diverse squadre italiane. Un grande ex si ritira ufficialmente: carriera finita

La lunga sosta per gli impegni delle nazionali rappresenta l’ultimo momento di pausa prima del rush finale che decreterà tutti i verdetti di una stagione sportiva pronta ad entrare nel clou.

In questo caso però la pausa nazionali ha portato con se anche il momento giusto per un grande campione per annunciare il ritiro dal calcio giocato, lasciando un vuoto emotivo importante nel cuore dei tifosi che lo hanno amato e sostenuto. Il riferimento è all’ex Inter e Juventus, tra le altre, Antonio Candreva che in questi giorni con una serie di post sui social ha annunciato al mondo la sua decisione di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo.

L’ormai ex centrocampista non giocava dall’ultima gara dello scorso campionato di Serie A quando indossò la fascia da capitano della Salernitana per l’ultima volta a San Siro contro il Milan. Da tempo quindi Candreva non era più nel giro di una squadra di calcio e solo una manciata di mesi dopo la sua ultima gara ufficiale ha quindi deciso di porre fine ad una carriera lunga e gloriosa che lo vede calare il sipario a 38 anni con in bacheca una Coppa Italia da protagonista con la Lazio.

Si ritira l’ex Juventus e Inter: Candreva dice addio al calcio

Lungo il corso della sua fantastica carriera sportiva ha vestito le maglie di Tor de Cenci, Lodigiani, Ternana, Udinese, Livorno, Juventus, Parma, Cesena, Lazio, Inter, Sampdoria e Salernitana, tutte ringraziate nel suo post d’addio sui social.

Su Instagram inoltre ha postato un video nel quale direttamente da San Siro, teatro di mille battaglie ma anche della sua ultima partita della carriera, ha ringraziato il calcio annunciandone l’addio: “Caro calcio, oggi è uno dei giorni più importanti della mia vita: è arrivato il momento di salutarti. Qui, a San Siro, nella ‘Scala del calcio’ dove ho giocato la mia ultima partita”.

E poi ancora nel corso del suo intervento ha ribadito: “Trent’anni fa è iniziato il mio viaggio con te, tra gioie e dolori, sacrifici e vittorie e di sicuro tante emozioni – continua – Ho vissuto il mio sogno, la mia passione. Non lo considero un addio ma solo un nuovo punto di partenza. Grazie calcio, ci vediamo presto!”.

Nel complesso in carriera Candreva in Serie A ha messo a referto ben 85 gol e 100 assist in 502 partite, portando in dote anche 7 reti in 54 partite con la Nazionale.