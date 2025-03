Dall’Inter alla Juve, primo regalo per Tudor: 35 milioni

La Juventus ha voltato definitivamente pagina salutando Thiago Motta dopo neanche un anno dal suo insediamento. I bianconeri hanno infatti approfittato dei giorni di riflessione portati dalla sosta per gli impegni delle nazionali per andare a cambiare guida tecnica.

Con l’addio dell’ex allenatore del Bologna la dirigenza juventina ha optato per il ritorno a Torino di Igor Tudor che ha avuto trascorsi in bianconero sia da calciatore che da vice. Si tratta quindi di una figura strettamente legata all’ambiente che potrà andare a toccare le corde giuste per risollevare le sorti di una squadra che ha bisogno di continuità e serenità per raggiungere la prossima Champions League.

L’obiettivo europeo è uno step fondamentale per elaborare con maggiore serenità anche le prossime strategie estive in termini di calciomercato. Si tratta di introiti importantissimi per provare a potenziare anche la rosa del futuro. Un futuro del quale Tudor ha tutta l’intenzione di provare a fare parte, provando a sfruttare al meglio la chance che gli è stata concessa in questi mesi da qui alla fine della stagione.

L’approdo eventuale alla Champions rappresenta un requisito fondamentale sotto tanti punti di vista tra i quali proprio la permanenza del tecnico croato.

Calciomercato Juventus, Frattesi idea dall’Inter: Tudor attende il colpo

Con Tudor potenzialmente ancora alla guida della Juventus tra i reparti da andare maggiormente a rinnovare potrebbe esserci il centrocampo, deludente sotto tanti punti di vista in questa annata.

Per inserire muscoli, corsa, gol e inserimenti nel motore per la Juve potrebbe tornare in auge il nome di Davide Frattesi. Il centrocampista di proprietà dell’Inter era stato già accostato ai bianconeri a più riprese e in estate potrebbe anche pensare di lasciare San Siro a caccia di un’avventura di natura diversa.

In nerazzurro infatti l’ex Sassuolo non ha mai trovato lo spazio sperato, giocando con molta meno continuità del previsto. In questa annata Frattesi ha collezionato 4 gol e due assist in 35 presenze spalmati però su circa 1439 minuti. Si tratta quindi di un calciatore comunque importante nelle rotazioni di Inzaghi che però non è mai riuscito a diventare un titolare fisso di casa Inter.

La Juve potrebbe dunque lanciare l’assalto estivo con gli introiti della Champions, infiammando l’asse di mercato con i rivali di sempre. Nello specifico i nerazzurri potrebbero richiedere una cifra vicina ai 40 milioni, mentre il club piemontese potrebbe piazzare sul tavolo di una eventuale trattativa una proposta da circa 35 milioni.