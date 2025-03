Elodie sbattuta fuori, coinvolto anche Iannone: lo ha appena confessato!

Sta vivendo un momento d’oro Elodie, cantante romana che è sulla cresta dell’onda da ormai diversi anni. Il brano portato a Sanremo questo inverno, ‘Dimenticarsi alle sette’ sta letteralmente spopolando confermando anche il suo enorme successo commerciale.

L’artista classe 1990 è inoltre approdata nuovamente e di recente al cinema con il film ‘Gioco Pericoloso’ uscito nel mese di marzo con la regia di Lucio Pellegrini, che l’ha consacrata ulteriormente anche in un mondo non inizialmente appartenente a quella che era la sua sfera.

Elodie amplifica quindi giorno dopo giorno il suo enorme bagaglio di esperienza che porta in dote con se anche un incremento numerico di fan sempre pronti a seguirla e supportarla tanto dal vivo quanto sui social. Su Instagram si conferma infatti anche una forte influencer in grado di muovere le masse ad ogni post pubblicato.

A far parlare tanto è inoltre anche la sua vita privata con il rapporto con l’ex pilota MotoGP Andrea Iannone. Proprio in merito alla sua sfera sentimentale Elodie ha approfondito il tutto anche a ‘Domenica In’, programma condotto da Mara Venier: “Quando l’ho visto ho capito che volevo stare con lui, volevo renderlo felice. Aveva gli occhi grandi, belli e dolci, ma malinconici. Io mi ci sono tuffata. Io penso che quando entro nella vita delle persone la miglioro, penso di avere un’energia positiva. Sarà una mia convinzione, ma sono molto protettiva, generosa”.

Elodie svela il retroscena: “Mi hanno cacciato dal box di Iannone”

Elodie ha quindi evidenziato come segua Iannone anche a margine delle gare, sostenendolo in tutto e per tutto nella sua carriera. Ha quindi poi rivelato la sua debolezza: “Cioè ragazzi voi non potete capire, è molto virile. Mi piace proprio andare a vedere le corse. Sono competitiva e mi piace andare a vedere le gare. Mi mette adrenalina. Faccio il tifo per lui, ma non sto in apprensione”.

Una passione fortissima quella che la straordinaria artista romana ha per il lavoro del fidanzato, sottolineando anche come dal punto di vista strettamente emotivo rimanga anche parecchio coinvolta.

A tal proposito Elodie ha confessato anche di un curioso retroscena: “Sono tesa, nessuno deve parlare. Una volta mi hanno cacciato dal box per il mio carattere, appena qualcuno parlava io lo guardavo male. Dovevano stare tutti zitti. Ora mi chiudono in un track, rimango da sola ormai. Ma va bene”.