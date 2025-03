Come proteggere il balcone da occhi indiscreti: con questa alternativa diventa una vera oasi di relax

Con l’arrivo della primavera, con le giornate che iniziano a diventare più lunghe, ma soprattutto con le temperature decisamente più miti, chi ha la fortuna di avere un ampio balcone o anche un terrazzo, potrà finalmente godere di questo spazio all’aperto. Il posto perfetto dove rifugiarsi a fine giornata, magari guardando il tramonto dalla propria poltrona preferita.

Avere un balcone vivibile in casa o anche un terrazzo permette di poter godere a pieno della bella stagione in arrivo. Il posto ideale dove organizzare aperitivi, pranzi e cene con amici e parenti, vivendo la magia di un tramonto e perché no, anche di un alba in città. Basterà arredarlo in modo adeguato, sfruttando in modo funzionale lo spazio e si otterrà una vera e propria zona di relax e di pace.

Come proteggere il balcone dagli occhi indiscreti: la privacy è assicurata

Ovviamente, soprattutto se ci troviamo nel cuore pulsante della città, sarà davvero raro avere un balcone che non affacci nei pressi di altre abitazioni. In questo caso, purtroppo, sarà più che probabile che vicini, magari troppo impiccioni, tendano a buttare spesso l’occhio su quello che stiamo facendo, compromettendo così la nostra privacy. Cosa fare in questi casi, si deve per forza rinunciare a vivere lo spazio esterno? La risposta è: ovviamente no! E ora scopriremo perché.

Dover pensare di rinunciare a vivere il proprio balcone perché abbiamo la sfortuna di avere vicini ficcanaso non è assolutamente una cosa plausibile. Fortunatamente, esistono tantissime alternative che son in grado di creare la giusta privacy, proteggendo così l’ambiente esterno da chi tende a buttare spesso l’occhio. Si possono scegliere fra tantissime tipologie, che possono variare in base al prezzo, alla forma, alla grandezza, ma soprattutto che rispettano eventuali norme vigenti nel palazzo, soprattutto se si tratta di una struttura d’epoca e non possono essere eseguiti determinati cambiamenti.

Una però, soprattutto in questi ultimi anni, sta ottenendo un ottimo successo e si tratta delle tende di bambù per esterno. Sono delle vere e proprie strutture fatte con canna di bambù che possono essere installate all’aperto. Sono economiche e facili da montare e possono essere fissate sia alla ringhiera, che alle pareti. Si potrà scegliere la grandezza che si preferisce e anche la tonalità. Coprono in modo efficiente, ma senza soffocare l’ambiente e senza ridurre la luce. Insomma, sono senza dubbio il metodo perfetto per isolarsi dai vicini e vivere serenamente il proprio spazio esterno.