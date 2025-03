Ahi Juve, subito una tegola per Tudor: la sua stagione è già finita

La Juventus ha provato a ribaltare completamente la propria stagione con una mossa piuttosto forte arrivata a cavallo della sosta per gli impegni delle nazionali. I bianconeri hanno infatti salutato Thiago Motta per affidarsi da qui a fine annata a Igor Tudor.

Per il croato, che in bianconero c’è stato sia da calciatore che da vice di Pirlo in panchina, si tratta di un ritorno alla Juve, seppur in vesti differenti. Tudor farà infatti da traghettatore con il chiaro obiettivo di riportare Vlahovic e soci in Champions League, al culmine di una stagione che finora, con la precedente gestione, è stata piuttosto deludente.

La Juventus è infatti uscita prematuramente dalle coppe e in campionato fatica a trovare continuità anche nella corsa al quarto posto. Intanto mancano poche ore all’atteso debutto di Igor Tudor sulla panchina juventina, con una partita che segnerà l’inizio di una nuova era per il club bianconero. Il tecnico croato affronterà la sua prima gara ufficiale contro il Genoa, in uno Stadium che spera sin da subito di vedere qualcosa di differente rispetto al recente passato.

Si tratta di una partita da non fallire per ritornare a macinare punti per alimentare l’obiettivo Champions, dal quale dipendono anche le strategie di mercato estive del club. A dispetto del nuovo progetto bisogna però anche fare i conti con i soliti problemi, ed in particolare con gli infortuni.

Juventus, Tudor parte col piede sbagliato: ancora guai per Milik

A complicare ulteriormente la situazione in casa Juventus ci sono le preoccupazioni legate alle condizioni fisiche di Arkadiusz Milik. Il polacco, che è un infortunato di lungo corso, continua a collezionare problemi fisici e rischia di non scendere mai in campo in questa stagione.

Nei giorni scorsi l’ex bomber del Napoli si era ripresentato al J Medical ma a margine del suo recupero in patria ha riscontrato ulteriori guai fisici. In questo caso però non si tratterebbe di una ricaduta al ginocchio operato già due volte nel 2024, ma bensì di un problema muscolare che mette ora a rischio la possibilità di vederlo in campo in questa stagione.

Si tratta dell’ennesimo intoppo non solo di questa annata, ma dell’intera avventura di Milik a Torino, che ne mette sempre più a rischio anche il futuro. La fine della storia con la Juventus sembra sempre più vicina per il centravanti polacco che soprattutto in questa ultima annata non è riuscito minimamente a lasciare un segno.