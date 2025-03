Clamorosa svolta per la Juve, terribile infortunio e ritorno in campo fra 6 mesi

L’ultima sosta per gli impegni delle nazionali è andata in archivio con le solite polemiche relative agli infortuni dei calciatori.

Uno in particolare rischia di scuotere pesantemente la prossima sessione estiva di calciomercato, andando di riflesso a toccare anche il mondo Juventus. Nello specifico a fare parecchio rumore è stato il ko di Alphonso Davies, fortissimo laterale mancino del Bayern Monaco incappato in un pesante problema con la nazionale canadese. Il terzino dei bavaresi ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio e dovrà restare fermo ai box per almeno sei mesi.

Un infortunio che sa di tegola per il Bayern che perde quindi un tassello fondamentale proprio nel momento più importante della stagione, quando cioè si decidono campionati e coppe. Davies dovrà quindi saltare la porzione più rilevante dell’annata calcistica con i bavaresi, inevitabilmente furiosi con la federazione candese per quanto accaduto.

A tal proposito il direttore sportivo Christoph Freund in conferenza stampa non le ha mandate a dire: “Il modo in cui Davies è stato gestito questo non è stato corretto. È stato al limite della negligenza. Siamo un datore di lavoro e paghiamo anche i giocatori, quindi investigheremo sulla questione”.

Calciomercato Juventus, effetto domino con l’infortunio di Davies: mirino su Cambiaso

Freund ha quindi allargato il discorso alla salute di tutti i calciatori sovraimpegnati nel corso di una stagione: “Sappiamo quante partite hanno i giocatori migliori. Dobbiamo pensare a qualcosa di fondamentale; non si tratta del Bayern Monaco, ma della salute dei giocatori. Altrimenti, perderemo i nostri giocatori migliori”.

Ad ogni modo il Bayern Monaco si ritrova ora senza un tassello importantissimo nello scacchiere tattico della squadra che tra campionato e Champions dovrà quindi trovare soluzioni differenti. A seguire, a fine annata, ci sarà la possibilità di porvi rimedio in sede di calciomercato, ed è proprio qui che i destini dei bavaresi e della Juventus potrebbero andare ad intrecciarsi.

Dopo la rottura del crociato di Alphonso Davies, il Bayern è dunque alla ricerca di un esterno mancino e avrebbe intenzione di accelerare per Cambiaso. Il jolly dei bianconeri, che aveva iniziato la stagione in maniera eccellente, già a gennaio era finito nel mirino di un’altra big come il Manchester City. Ora per necessità potrebbe toccare alla compagine di Monaco di Baviera, che avrebbe pronti 50 milioni di euro.