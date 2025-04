Ora WhatsApp ti fa lavorare direttamente dal tuo smartphone: così guadagni 2000 euro al mese

Non lo ripeteremo mai abbastanza: WhatsApp ha rivoluzionato il nostro modo di comunicare. La piattaforma di messaggistica istantanea acquisita oltre dieci anni fa da Meta – nel 2014, per la precisione – ha raggiunto una popolarità incredibile a livello mondiale. Sono oltre 2 miliardi gli utenti mensili che se ne servono.

Da tempo WhatsApp però è diventato qualcosa di più di un sistema più interattivo e dinamico per scambiarsi messaggi, una sorta di evoluzione dei vecchi SMS (di fatto spariti dalla circolazione con l’avvento dell’applicazione di messaggistica di Meta). Con WhatsApp facciamo ben più che chattare. Possiamo condividere ogni genere di file (immagini, audio, video, documenti).

Ma non solo: pensiamo alla possibilità di fare chiamate o videochiamate. Ultimamente su WhatsApp è sbarcata Meta AI, l’assistente virtuale che risponde alle domande – e fa tante altre cose – grazie all’intelligenza artificiale. WhatsApp permette anche di lavorare direttamente dallo smartphone, con opportunità di guadagnare anche fino a 2000 euro al mese.

Come guadagnare fino a 2000 euro al mese lavorando con WhatsApp direttamente dallo smartphone

Su WhatsApp ci sono diverse opportunità di lavoro. Giocandosele bene si può arrivare a guadagnare anche fino a 2.000 euro al mese. Naturalmente va detto – non prendiamoci in giro – che non esiste la gallina dalle uova d’oro. Guadagnare tanto o poco dipende dalle nostre competenze, oltre che dall’esperienza pregressa e dalla disponibilità a investire tempo in qualcuna di queste attività.

Un’idea per guadagnare può essere quella di offrire servizi di consulenza su WhatsApp. In ambito finanziario, ad esempio. Ma anche in campo legale o nel settore del marketing. Una tariffa oraria onesta può andare, a seconda della qualità del servizio offerto, dai 50 ai 100 euro all’ora. Un ambito interessante può essere anche quello dell’insegnamento online.

A una tariffa oraria tra i 20 e i 50 euro è possibile anche insegnare lingue, materie scolastiche o altre abilità su WhatsApp. Interessanti le opportunità anche nel campo del marketing e della pubblicità. Offrire servizi di questo genere su WhatsApp, creando ad esempio campagne pubblicitarie o gestendo gruppi, può permettere di guadagnare anche 500-1000 euro al mese.

Può essere remunerativo pure utilizzare WhatsApp per vendere prodotti o servizi. Articoli di abbigliamento, ad esempio, ma anche accessori o servizi di design. In questo modo si può arrivare a guadagnare dai 1000 ai 2000 euro. Una buona chance di guadagno può venire anche dalla gestione di gruppi WhatsApp. Creare e gestire gruppi per aziende o organizzazioni, moderando e gestendone i contenuti può far guadagnare dai 500 ai 1000 euro al mese.

Avere successo nel lavoro su WhatsApp dipende sostanzialmente dalla capacità di offrire servizi di alta qualità. Altrettanto importante è costruire relazioni di fiducia con i clienti e saper gestire il proprio tempo nella maniera più efficace.