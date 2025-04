Ho tolto definitivamente l’armadio dalla camera da letto: ora uso quest’alternativa, mi è costata pochissimo

Organizzare bene una camera da letto vuol dire creare uno spazio che sia sia funzionale e al tempo stesso sia anche rilassante. Ed essendo il luogo in cui andremo a riposare, ogni cosa dovrà essere studiata con attenzione, proprio per evitare di creare una situazione di caos e confusione, che potrebbe anche compromettere la buona qualità del sonno.

Tutti gli elementi presenti nella camera da letto dovranno avere una loro posizione, ma soprattutto dovranno essere realmente utili. Infatti, più cose andremo a mettere al suo interno, più si andrà a creare un’ambiente disfunzionale e meno riusciremo a rilassarci e a dormire bene. Quindi la prima cosa da fare è capire con attenzione come sfruttare gli spazi e togliere tutto ciò che non è realmente necessario.

L’armadio in camera da letto non serve: queste alternative sono molto meglio

Oltre al letto, uno degli elementi più importanti in camera è proprio l’armadio. Al suo interno andremo a sistemare tutti i nostri indumenti, evitando così di tenerli in giro per casa. Tuttavia, molto spesso gli armadi risultano essere anche parecchio ingombranti e se la stanza è piccola si potrà creare un effetto non proprio piacevole. In questo caso, è opportuno sapere che esistono un paio di alternative perfette per sostituire l’armadio in camera da letto.

Non è di certo la prima volta che, a causa dello spazio, in casa si è costretti a fare delle rinunce. È successo in passato, mettendo da parte elementi non necessari, come ad esempio le vecchie sedie da pranzo nel soggiorno, e ora accadrà lo stesso con l’armadio in camera da letto. Infatti, per quanto possa essere indispensabile, non sempre si avrà lo spazio necessario per averlo e di conseguenza sarà necessario trovare delle valide alternative.

Ma è davvero possibile sostituire l’armadio in camera da letto? La risposta è ovviamente sì e con queste alternative non si noterà alcune differenza:

Armadio aperto: si tratta di una struttura molto più piccola del classico armadio e soprattutto senza ante. Si potrà creare facilmente in casa, mettendo insieme più elementi che si trovano nei più comuni negozi di bricolage. L’unica nota ‘stonata’ è che non essendo provvisto di ante, tutto al suo interno dovrà essere sistemato in modo perfetto; Appendiabiti: si trattano delle classiche strutture in ferro che troviamo anche nei negozi di abbigliamento. Qui si potranno appendere tutti i propri indumenti ed essendo di dimensioni ridotti potranno essere usate anche un paio.

Si tratta di due alternative completamente diverse da ciò che siamo abituati a vedere ogni giorno, ma che potranno fare la differenza e permettere di ottenere più spazio, in un camera dove tutto deve essere necessariamente al suo posto.