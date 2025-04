Questo alimento puoi consumarlo anche se scaduto, è sempre sulle nostre tavole: assurdo

La tavola fa parte integrante delle nostre vite quotidiane. E non ci riferiamo a questo oggetto semplicemente nella sua materialità. La tavola non è solo un prodotto ma anche il simbolo dei pasti che condividiamo con tutta la famiglia. Sedersi a tavola è uno dei riti che cadenzano le nostre giornate e un momento fondamentale per cementare gli affetti.

Ma la tavola rischia anche di diventare un posto molto pericoloso (e non soltanto per il rischio che parta qualche litigio in famiglia). Eventuali cibi avariati possono rappresentare un serio pericolo per la salute. È dunque vitale prestare attenzione alle date di scadenza dei beni alimentari per non rischiare possibili intossicazioni.

Anche per evitare di sprecare inutilmente del cibo faremo bene dunque a verificare con attenzione la data di scadenza dei prodotti. Non dimentichiamo perciò di leggere attentamente le etichette. Ci sono poi degli alimenti che si possono consumare anche se sono scaduti, vediamo quali e che senso dare alla parola “scadenza”.

Gli alimenti che si possono consumare anche se scaduti

Non sarà è mai troppo tardi per imparare a distinguere due diciture che troviamo sulle etichette dei prodotti: “Da consumarsi entro” e “Da consumarsi preferibilmente entro”. La prima dicitura indica il limite massimo oltre il quale non dovremo consumare il prodotto (usata di solito per i prodotti altamente deperibili come carne fresca, pesce fresco e latticini).

Invece la seconda dicitura indica che il prodotto può ancora essere consumato – meglio se in tempi brevi – anche dopo la data riportata senza correre rischi per la salute. “Da consumarsi preferibilmente entro” ci segnala dunque la data entro la quale il prodotto conserva la sua qualità ottimale. Anche successivamente però possiamo continuare a consumarlo.

C’è tutta una serie di alimenti consumabili anche dopo la data di scadenza indicata sulla confezione del prodotto. Tra questi ci sono sicuramente pasta e riso. Se conservati in un luogo asciutto e alla temperatura consigliata questi alimenti possono durare a lungo: per mesi o perfino per anni. Stesso discorso per biscotti e cracker: rimangono sicuri in caso di conservazione adeguata.

La resistenza di farina e zucchero invece è legata all’assenza di umidità. Qualcosa di analogo vale anche per alcuni prodotti conservati in frigo. Ad esempio il latte UHT: se ben sigillato, si può consumare per settimane anche dopo la scadenza. La cosa vale per lo yogurt che, se privo di muffa e non ha un odore strano, permette la stessa possibilità (con tutte le cautele del caso).

È sufficiente rimuovere eventuali muffe superficiali per consumare ulteriormente formaggi, salumi e altri insaccati di stagione. Resta perfettamente commestibile pure il cioccolato se viene tolta nella maniera adeguata la patina bianca che può svilupparsi sulla sua superficie. Molto resistente anche il miele, che dura a lungo se conservato in posti asciutti e senza esposizione a fonti di calore.