Juve, rottura definitiva con Tudor: lascia subito la Continassa

Igor Tudor lavora sull'attuale rosa per provare a raggiungere l'obiettivo. Non mancano però umori negativi e l'addio potrà consumarsi in estate

La nuova Juventus di Igor Tudor sta provando a sgomitare in zona Champions per strappare il pass in vista della prossima edizione della massima competizione europea. Non sarà semplice arrivare all’obiettivo alla luce delle difficoltà incontrate e della folta concorrenza che sta lottando in maniera agguerrita.

Servirà un finale di annata quasi senza errori per i bianconeri per raggiungere quell’obiettivo minimo che consentirebbe alla società anche di approcciare alla sessione estiva di calciomercato con possibilità differenti. Al termine della stagione andranno infatti valutazioni attente anche sulla rosa attuale, con particolare attenzione ai calciatori attualmente in prestito. Tra questi spicca anche Francisco Conceiçao, arrivato a titolo temporaneo dal Porto e finito man mano indietro nelle gerarchie interne.

Il funambolico lusitano ha una clausola da 30 milioni e per ora non sono previsti sconti, motivo per cui su di lui andrà fatta un’attenta disamina. Intanto un dato è evidente: con Tudor, Conceiçao rischia di restare una seconda scelta. Nella delicata trasferta di Roma, tra i giocatori lasciati in panchina dall’allenatore croato c’era anche l’ex Porto che non ha avuto modo di scendere in campo, restando ai margini della partita così come era accaduto nel turno precedente contro il Genoa, dove aveva collezionato appena 24 minuti.

Un’esclusione con annessa polemica visto che nel day after dell’Olimpico Conceiçao ha alimentato dubbi sul suo stato con una storia su Instagram che recitava: “Un giorno lo sapranno…”. Potrebbe trattarsi di un messaggio velato, mentre intanto il suo futuro si fa sempre più nebuloso.

Calciomercato Juventus, Conceiçao vicino all’addio: la sua avventura è al capolinea

Al netto dell’impiego e delle valutazioni che dovrà fare la Juventus sull’esterno portoghese, è proprio il calciatore a sembrare meno convinto di una permanenza.

A tal proposito la giornalista Fabiana Della Valle sul proprio canale YouTube ha evidenziato: “Adesso tutto viene rimesso in discussione, un po’ per la volontà del giocatore stesso, un po’ per la volontà della Juve. Da quanto mi risulta, Conceicao era scontento già nella parte finale della gestione Motta. Mentre all’inizio lui era stato uno dei giocatori rivelazione nella stagione, uno di quelli che avevano fatto meglio tra i nuovi arrivati”.

Ora la situazione tra infortuni ed esclusioni si è ribaltata e il futuro è quindi tutto da decidere: “Ovviamente ha influito anche il nuovo allenatore perché il cambio di modulo, con il passaggio al 3-4-2-1, non prevede più le ali ma due trequartisti. Tudor nell’ultima gara contro la Roma non lo ha fatto entrare, malgrado fosse in ballottaggio con Nico Gonzalez, aumentando così il malcontento del giocatore che già da tempo dice di non voler restare alla Juventus e di voler tornare al Porto per trovarsi un’altra destinazione. Dall’altra parte c’è anche la Juve, che era molto contenta del primo impatto e del rendimento di Conceiçao, ma a questo punto anche alla società cominciano a venire dei dubbi”.

I dubbi crescono e il tempo stringe: l’avventura di Conceiçao alla Juve potrebbe essere al capolinea.