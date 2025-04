Ero stanca del pavimento che avevo in casa ma non volevo spendere troppo: ho fatto così ed ora è come nuovo

Il pavimento è una parte fondamentale di ogni casa, anche se spesso viene sottovalutato. È una delle prime cose che si notano entrando in una stanza. Il materiale, il colore e lo stile influenzano l’atmosfera complessiva dell’ambiente. Può rendere uno spazio più, caldo e accogliente (come il parquet), elegante e moderno (come il gres o il marmo), oppure, pratico e minimal (come la resina o il cemento).

Mettere in casa un buon pavimento, può fare la differenza anche dal punto di vista del comfort quotidiano, infatti, alcuni materiali offrono isolamento termico, mantenendo il calore in inverno, isolamento acustico, riducendo i rumori e una sensazione al tatto piacevole (soprattutto se si cammina scalzi). Insomma, la scelta del pavimento è importantissima e proprio per questo deve essere fatta valutando con attenzione tutti gli elementi.

Come coprire un vecchio pavimenti in poche mosse e in modo economico

Tuttavia, con il passare del tempo e soprattutto se si entra in una casa in cui è presente un pavimento piuttosto datato e rovinato, si potrebbe avvertire l’esigenza di cambiarlo completamente. Purtroppo, però, cambiare un pavimento e metterne uno ex-novo oltre a richiedere tempo piuttosto lunghi, ha anche dei costo molto elevati. Quindi, esiste qualche alternativa per ovviare questi due problemi?

Ebbene, la risposta alla nostra domanda fortunatamente è positiva, in quanto esistono delle alternative economiche che andranno a coprire il vecchio pavimento, senza doverlo necessariamente alzare. Delle idee non solo belle dal punto di vista estetico, ma anche pratiche funzionali e facili da pulire. Vediamole nel dettaglio:

Pavimenti in PVC: disponibili in piastrelle o plance effetto parquet, offrono decorazioni ad alta definizione e dettagli curati. Esistono di tantissimi spessori e hanno numerosi colori e fantasie tra cui poter scegliere, rendendolo perfetto per adattarsi ad ogni tipo di arredamento già presente; Vernici speciali per pavimenti: si tratta di vere e proprie pitture adatte per il pavimento e sono senza dubbio il rimedio più facile. Non si tratta però di un rimedio definitivo, ma richiede un ritocco ogni 5-6 anni, dipende dal modo in cui si ‘tratta’ il pavimento; Pavimento vinilico autoadesivo: sono dei pavimenti adesivi facili da applicare, che possono momentaneamente coprire il vecchio pavimento; Piastrelle ultrasottili: vanno anch’esse applicate sul vecchio rivestimento ed essendo molto sottili eliminano anche il problema dello spessore.

Insomma, le idee di certo non mancano e coprire un vecchio pavimento risulta essere estremante facile. Basterà scegliere la soluzione più adatta e la casa cambierà completamente aspetto.