Il divano in casa è ormai bandito: queste alternative sono di tendenza e salvaspazio

Come guadagnare spazio extra in casa togliendo il divano e aggiungendo queste alternative geniali: sono anche alla moda.

Il divano è uno di quegli elementi fondamentali che in casa non possono mai mancare. Oltre a completare l’ambiente, è anche il ritrovo dopo una lunga e impegnativa giornata passata fuori casa, il posto ideale dove rilassarsi, dove magari leggere un buon libro o dove guardare il proprio film preferito con tutta la famiglia. Insomma, il divano è un elemento indispensabile.

In commercio ci sono tantissime tipologie di divano, capaci di adattarsi ad ogni esigenza, spazio e stile. Si possono trovare quelli più grandi, magari con penisola, perfetti per ambienti grandi e spaziosi. Poi ci sono quelli leggermente più piccoli, studiati per creare una zona di comfort anche in un ambiente non troppo grande. Anche i materiali sono diversi, si passa dai classici in tessuto, fino ad arrivare a quelli in pelle o in camoscio.

Come sostituire il divano in casa con queste geniali alternative

Ovviamente, anche il divano è soggetto un po’ a quella che è la moda del momento. Ci sarà sempre un modello che va per la maggiore in un determinato periodo. Ebbene, quest’anno la tendenza sembra essere ben chiara e svela delle alternative geniali al classico divano. Idee innovative, pratiche e salvaspazio, che permetteranno di poter vivere al meglio anche spazi più piccoli, ma senza rinunciare al comfort.

Per quanto siano comodi, non possiamo di certo negare che i divani sono spesso molto ingombranti e che tendono ad occupare un ampio spazio, riducendo drasticamente quello che abbiamo a disposizione. Ebbene, esistono alcune soluzioni che garantiscono lo stesso relax, ma sono nettamente più pratiche, funzionali e soprattutto salvaspazio. Secondo le nuove tendenze, in questo 2025 metteremo da parte i classici divani per lasciare spazio a poltrone e pouf.

Due soluzioni decisamente molto originali, ma che cambieranno anche il modo di vivere l’ambiente, infatti, occupando molto meno spazio renderanno il tutto più ampio. Le poltrone sono sicuramente la scelta più comoda, in quanto esistono modelli completamente reclinabili, con poggia piedi, poggia testa e anche alcune con tavolino integrato, per rendere l’esperienza ancora più confortevole. I pouf invece sono sicuramente una scelta ‘azzardata’ ma che permetterà di portare in casa un tocco d’innovazione. Sono facili da posizionare, non occupano molto spazio e sono anche comodi. I modelli in commercio sono svariati e si adattano alla perfezione ad ogni tipologia di stile.