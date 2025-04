Colpo Juve, arriva l’ex capitano del Milan: affare da 10 milioni

La Juventus ha ripreso a marciare sotto la nuova guida tecnica di Igor Tudor che ha collezionato due vittorie e un pareggio in tre uscite. I bianconeri hanno quindi approfittato di un weekend complessivamente favorevole per tornare di prepotenza nella corsa Champions con una posizione favorevole.

Tra le squadre che hanno invece morso il freno nel fine settimana ci sono state le due romane, impegnate in un derby intenso e che si è concluso sul punteggio di 1-1. Amaro in bocca soprattutto per la Lazio che era stata capace di passare in vantaggio con Romagnoli, prima di incassare il pari di Soulé. Tante le chance per i biancocelesti che hanno quindi sprecato l’occasione di portare a casa il bottino pieno a discapito dei rivali di sempre.

Tra i grandi protagonisti di serata proprio l’ex difensore del Milan, che nel prossimo futuro potrebbe far gola anche alla Juventus. Dopo la gara dell’Olimpico a ‘Dazn’ Romagnoli ha ammesso: “La parata di Svilar? Me lo son mangiato, credo di aver sbagliato. Rivedendolo potevo far meglio. Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, dopo il gol dovevamo far di più, ci siamo abbassati e abbiamo perso le distanza. Dopo il pareggio siamo ripartiti e abbiamo avuto due occasioni grandi. Mi dispiace, queste partite vanno a episodi. Per me il gol vuol dire tanto”.

Sulla sua avventura nella capitale ha invece aggiunto: “Sono tornato perché mi sentivo di tornare a casa, lo volevo, l’ho voluto dopo tanti anni di Milan e l’ho fatto“. Un rientro nella capitale che ora a due anni dalla scadenza contrattuale e con qualche punto interrogativo di troppo rischia già di vacillare.

Calciomercato Juventus, dubbi tra Romagnoli e la Lazio: spunta l’idea bianconera

Romagnoli è alla sua terza stagione alla Lazio ed era tornato in quel di Roma dopo la fine della sua avventura al Milan, culminata con l’addio a parametro zero.

Contratto quinquennale da circa tre milioni di euro netti a stagione ma anche con la promessa di adeguamento in caso di qualificazione Champions. La massima competizione europea arrivò col secondo posto con Sarri in panchina, ma di novità sul suo accordo non ce ne sono state più.

L’adeguamento non c’è stato e il rapporto tra club e calciatore si è leggermente affievolito. Con soli due anni di accordo ancora in essere, senza una nuova mossa societaria, non vanno esclusi colpi di scena. Romagnoli a 30 anni potrebbe provare nuovamente a cambiare aria, ed in questo contesto la sua esperienza potrebbe far gola alla Juventus che ha bisogno di incrementare il valore del reparto.

La valutazione si assesta tra i 10 e i 12 milioni di euro ma bisognerà capire la volontà di Lotito e soci.