Mazzata Barella, ora è ufficiale: i tifosi dell’Inter quasi non ci credono

Nel pieno della lotta scudetto arriva una mezza delusione per l'interista Nicolò Barella. Nulla da fare per lui questa volta

Il campionato di Serie A, a sei giornate dalla fine, è entrato nella propria fase clou. Sono settimane fondamentali per decidere come saranno distribuiti i verdetti. Dalla lotta scudetto, ancora apertissima tra Inter e Napoli, a quella per i piazzamenti Champions, che vede diverse squadre ancora in bilico, fino ad arrivare ad una battaglia intensa anche in zona salvezza.

Tutto ancora aperto tanto da tenere incollati i tifosi di mezza Serie A agli ultimi turni di un campionato avvincente. Il focus più importante è senza dubbio quello relativo alla battaglia per il titolo, con i nerazzurri di Inzaghi avanti di appena tre punto sul Napoli di Conte. L’Inter nell’ultimo weekend è tornata subito alla vittoria battendo il Cagliari in maniera convincente dopo il mezzo passo falso contro il Parma.

Al netto del testa a testa scudetto in casa Inter c’è però qualcuno che ha perso un confronto con un altro campione. Si tratta di Nicolò Barella, che spiccava nel ventaglio dei candidati per il premio di MVP del mese di marzo del campionato. Nulla da fare però per il centrocampista meneghino che ha dovuto cedere il riconoscimento ad Artem Dovbyk, bomber della Roma che ha vissuto un mese stellare.

Serie A, Dovbyk ‘Player of the Month’ di marzo: battuto anche Barella

Dovbyk ha quindi battuto la concorrenza attraverso un sondaggio, superando nelle preferenze Barella (Inter), Da Cunha (Como), Fagioli (Fiorentina), Orsolini (Bologna), Solet (Udinese).

Si trattava di una sestina di calciatori che nel mese di marzo aveva mantenuto un rendimento piuttosto elevato. Alla fine però a trionfare è stato l’ucraino della Roma, che al suo primo anno di Serie A ha già superato la doppia cifra di reti.

Ora con i giallorossi è in lotta per un piazzamento europeo, mentre i complimenti per il traguardo sono arrivati direttamente dall’Ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, che ai canali ufficiali ha riferito: “Artem Dovbyk continua la sua crescita, di pari passo con i brillanti risultati della Roma. Le tre reti realizzate dall’attaccante ucraino nel mese di marzo sono state decisive per portare punti preziosi ai giallorossi nella lotta per un posto nelle prossime competizioni europee. Al suo primo anno in Serie A, Dovbyk, ha già segnato 11 gol “pesanti”, affermandosi come un centravanti completo, una punta pura capace di occupare l’area di rigore con la sua grande fisicità e di trovare la via del gol con diverse soluzioni”.

Dovbyk batte quindi, tra gli altri, anche Barella che avrà modo di consolarsi provando a vincere lo scudetto nel testa a testa col Napoli.