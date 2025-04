I comodini in camera da letto hanno le ore contate: queste alternative sono tutta un’altra cosa

La camera da letto è composta da svariati elementi, che non solo servono a completare l’arredamento, ma permettono di rendere l’ambiente anche più pratico e funzionale. Tra questi, spiccano i comodini, che, posti accanto al latto, sia dal letto destro, che dal lato sinistro, permettono di avere un punto d’appoggio in più. Inoltre, grazie alle presenza di cassetti, aiutano a guadagnare dello spazio extra.

I comodini in camera da letto, quindi, hanno sia una funzione pratica che estetica. È una superficie pratica proprio perché permette di essere un punto d’appoggio per tenere a portata di mano oggetti come, lampada da lettura sveglia o cellulare, occhiali, libri, bicchiere d’acqua, caricabatterie. In più, come accennato aiuta anche a guadagnare dello spazio extra in cui mettere medicine, fazzoletti, creme, documenti, quaderni o appunti personali.

Basta ai classici comodini in camera da letto: queste sono le alternative più innovative

In genere i comodini si abbinano allo stile che è già presente nella camera da letto e il più delle volte si abbinano con l’armadio presente o anche al colore della struttura del letto. Un tocco in più, che completa tutto l’arredamento. Ovviamente, anche in questo caso la moda farà il suo corso e spesso proporrà delle idee completamente diverse da quelle a cui siamo abituati. In questo caso, sembrerebbe che i comodini abbiano le ore contate e al loro posto stiano per arrivare delle alternative completamente innovative.

Se fino ad ora abbiamo sempre creduto che i comodi, nella versione che conosciamo tutti, siano fondamentali e insostituibili siamo completamente fuori strada. Ebbene, secondo la nuova moda, c’è una tendenza che riguarda proprio questi elementi e che sembrerebbe essere pronta a metterli per sempre da parte. E seguendo i consigli degli interior designer, a breve nelle nostre case vedremo esclusivamente comodini sospesi, un’idea completamente innovativa e che magari in molti non apprezzeranno subito.

Si tratta di strutture fissate alla parete, che permettono di ottimizzare gli spazi e di dare un tocco nuovo alla camera da letto. Ma se questa idea non convince, si può sempre optare per dei comodini fatti semplicemente con delle sedie, che, nella loro semplicità saranno un perfetto punto d’appoggio. Infine, ci sono comodini fatti con materiali naturali come il rattan e il bambù, che porteranno in camera un tocco naturale. Insomma, le idee di certo non mancano, basterà semplicemente scegliere quella che più si abbina ai nostri gusti.