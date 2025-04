Altro che bidet, a breve non si troverà più nemmeno nelle case: la svolta arriva con quest’alternativa

Il bidet è uno di quegli elementi fondamentali (almeno per noi) da avere nel bagno. Un oggetto, se così vogliamo definirlo, che permette di curare al massimo la nostra igiene personale, garantendo la giusta detersione e la corretta pulizia. Tuttavia, nei primi anni della sua esistenza, il bidet era considerato un elemento di lusso, riservato alle case nobili e ai ricchi.

Fortunatamente, con il passare del tempo e soprattutto con lo sviluppo è diventato un elemento comune nelle case di tutto il mondo, specialmente in Europa. Un elemento che va a completare quelli già presenti nel bagno e che risulta essere pratico e funzionale. Oggi rappresenta un vero simbolo per quanto riguarda proprio l’igiene personale e sarà davvero difficile poterne fare a meno. Ecco perché, quando andiamo all’esterno e non lo troviamo, ci troviamo un attimo disorientati.

Basta con il classico bidet nel bagno, è questa l’idea che tutti devono assolutamente copiare: è formidabile

Ed è esattamente andando all’estero, che ci possiamo rendere conto delle realtà alternative che esistono per quanto riguarda il bidet. Nei paesi stranieri, infatti, in cui il bidet è completamente bandito dai bagni, esistono tantissime alternative che garantiscono lo stesso identico risultato, senza però avere l’ingombro di un altro elemento da pulire.

Alcune di queste alternative sono già note, come ad esempio una piccola doccetta integrata accanto al WC o posta direttamente nel box doccia. Tuttavia, con il progredire della tecnologia, anche queste idee sembrano ormai essere sorpassate e a breve spariranno completamente, così come il bidet. Ma come fare allora per lavarsi in modo adeguato?

La vera rivoluzione sta per arrivare nelle case di tutti noi e si tratta di un WC intelligente dotato all’interno di getti d’acqua che permettono di avere il massimo dell’igiene esattamente come il bidet. Ma ciò che li rende davvero funzionali, è la possibilità di produrre getti di acqua calda e anche di vapore, con sistemi di asciugatura automatica ed erogazione di aria calda. Insomma, il massimo del comfort in un solo elemento che non solo permetterà di eliminare l’ingombro del bidet dal bagno, ma garantirà anche un’esperienza unica. Non resta solo che trovare il modello più adatto alle proprie esigenze e installarlo in casa. Il futuro è ormai alle porte.