Un tesoro si nasconde in casa tua, vale quasi 3000 euro: cercalo subito

In casa nostra potremmo avere un piccolo tesoro dal valore di quasi 3000 euro. Ecco come riconoscerlo subito.

In un momento non facile come questo – segnato da rincari generalizzati e aumenti in bolletta, con i salari sempre al palo – 3.000 euro possono fare davvero molto comodo. Bene, a nostra insaputa potremmo avere tra le mani un piccolo tesoro. Si tratta di un oggetto dal valore sorprendente, nascosto in casa magari in mezzo a tanti oggetti di uso comune.

Non ci riferiamo a qualche opera d’arte né a un cimelio antico, ma a un oggetto all’apparenza del tutto ordinario. In realtà, però, potrebbe valore fino a quasi 3.000 euro. Una combinazione di rarità, storia e piccoli dettagli ne fa aumentare il valore agli occhi di collezionisti e appassionati.

Insomma, in casa potremmo ritrovarci con un vero e proprio tesoro senza nemmeno saperlo. Possedere uno di questi oggetti potrebbe rivelarsi una inaspettata opportunità per noi. Ecco come riuscire a riconoscerlo. Per noi potrebbe rivelarsi più prezioso di quanto immaginiamo.

Un tesoro da 3000 euro in casa: come riconoscerlo

Chi conosce un po’ il mondo della numismatica sa che le sorprese e le novità sono sempre dietro l’angolo. Non passa giorno – o quasi – che non arrivi una nuova moneta rara o non salti fuori un errore di conio che, come accade con la scarpetta di Cenerentola, ha il potere di trasformare una comunissima moneta in un pezzo da collezione.

Di recente la “trasformazione” è avvenuta con una moneta di 2 euro di provenienza lituana. Anche in questo caso all’origine si trova un errore di conio. Parliamo dei 2 euro lituani emessi nel 2021 per celebrare l’inserimento della Riserva Naturale di Zuvintas tra le Riserve di Biosfera UNESCO. L’errore di conio consiste in una scritta sbagliata.

La moneta è facile da riconoscere. Sul retro troviamo la scritta da 2 euro e il simbolo dell’Unione Europea, mentre sul retro sono presenti delle immagini degli animali simbolo della riserva. L’errore di conio riguarda un errore di stampa. Al posto della scritta “Libertà, Unità, Benessere” solitamente presente sulle monete lituane si può leggere la dicitura “Dio benedica la Lettonia”.

È bastato questo errore, unito alla tiratura limitatissima di queste monete (l’errore è stato riscontrato in 500 esemplari), a renderle uniche e a far schizzare verso l’alto la loro quotazione. I due euro lituani hanno raggiunto così la valutazione di 2.400 euro sul mercato dei collezionisti. Ancor più quotata la moneta da 2 euro dedicata a Grace Kelly nel 25esimo anniversario della morte. Coniata in 20 mila esemplari nel 2007, adesso la moneta vale circa 3.000 euro.