Torna da Lidl l’indispensabile elettrodomestico per la cucina, ora ad un prezzo imbattibile: affrettati solo pochi pezzi

Impossibile non correre da Lidl settima prossima per acquistare uno dei pochi pezzi disponibili: ritorna l'elettrodomestico che rivoluziona la cucina.

Chi ama dedicarsi alla preparazione dei pasti principali della giornata e si diletta nello sperimentare ogni giorno ricette nuovo, sa sicuramente benissimo quanto sia importante avvalersi di alcuni ausili che possono rendere le preparazioni molto più facili. In questi, i classici robot da cucina e i piccoli elettrodomestici sono senza dubbio l’aiuto migliore per ottenere risultati perfetti in poco tempo.

Impastatrici, tritatutto, frullatori ad immersione sono solo alcuni degli apparecchi da tenere in cucina. Tutti utili, ma che ormai sembrano fare parte di un passato ormai andati, infatti, l’evoluzione ha preso di mira anche questo settore, proponendo sul mercato dispositivi sempre più smart, pratici e funzionali. Un unico elettrodomestico multifunzione, capace di svolgere più funzioni contemporaneamente. Un importante progresso che ha cambiato per sempre il modo di cucinare e non solo.

Ritorna da Lidl il vendutissimo elettrodomestico per la cucina: le file sono interminabili

E per quanto riguarda la vendita di piccoli elettrodomestici da cucina, Lidl è senza dubbio la catena di discount che offre un ottimo rapporto perfetto tra qualità-prezzo. Oltre alla vendita di generi alimentari e di prima necessità, Lidl dispone di un’ampia gamma di prodotti per la casa. E finalmente dopo mesi di attesa ritorna in vendita uno dei suoi cavalli di battaglia: il Monsieur Cuisine in versione smart.

A partire da giovedì primo maggio in tutti i punti vendita Lidl tornerà in vendita il Monsieur Cuisine Smart, l’incredibile robot da cucina multifunzione che già in passato ha fatto registra lunghe code già di primo mattino. Il prezzo di vendita è di 399,00 euro compreso di tutti gli accessori che escono in dotazione.

Disponibile nella versione sia bianca che nera, il Monsieur Cuisine si presenta con un touch screen 8 pollici, con un coperchio con vassoio, con un cestello contenitore, con l’inserto per mescolare e la spatola con punta in silicone removibile. Dotato di 600 ricette preinstallate con guida passo passo. Ci sono programmi per impastare, per cuocere a vapore, per rosolare, per tritare, per frullare e anche per cuocere le uova. Inoltre, grazie alla sua bilancia integrata, permette di pesare gli alimenti direttamente nel boccale. 10 velocità e una turbo per ottenere il massimo delle prestazioni. Infine, la temperatura va da un minimo di 37°C ad un massimo di 130°C. Insomma, un vero gioiellino che non può assolutamente mancare in cucina.