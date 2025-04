Dimissioni Simone Inzaghi, ora è caos Inter: cosa sta succedendo

È finita nel modo peggiore la Coppa Italia dell’Inter con un nettissimo ko per 3-0 subito per mano dei rivali storici del Milan nella gara di ritorno. Un’autentica debacle che ha portato i nerazzurri a dover collezionare la seconda sconfitta di fila dopo quella piuttosto importante arrivata in campionato a Bologna.

Sono stati dunque giorni terribili per il popolo meneghino, che entrato nella fase determinante della stagione rischia ora di veder sfuggire i possibili traguardi ancora a disposizione. Con l’eliminazione dalla Coppa Italia sfuma il sogno Triplete, mentre la situazione in Serie A è di totale equilibrio col Napoli appaiato in classifica, e in Champions all’orizzonte si prospetta una doppia sfida da giocare all’ultimo sangue contro quella che sembra la squadra più forte e in forma del momento.

Simone Inzaghi, che finora ha gestito molto bene i momenti complessi dell’annata, si ritrova ora a giocarsi tutto. I tifosi attendono con ansia di venire a conoscenza di quale sarà l’esito finale di una stagione ancora in bilico e che potenzialmente può essere ancora molto positiva, il tutto con una finestra anche sul Mondiale per Club.

Appare però chiaro come serpeggi delusione dopo la Coppa Italia, con parte della tifoseria che inizia a temere il peggio.

Calciomercato Inter, invocate le dimissioni di Inzaghi: sui social è caos

Dopo le ultime due sconfitte di fila il termometro dell’umore dei tifosi è cambiato ed è finito nel mirino anche Simone Inzaghi.

Ecco alcuni messaggi che hanno infiammato i social nelle scorse ore:

Se sei una persona seria appena ti dicono di dover competere su tre fronti, minacci le dimissioni e vedi come si calmano le velleità da top team. Inzaghi è complice di questa disfatta stagionale se finirà a 0 titoli, poche scuse!!!! — Alfredo Bruno (@AlfredoBruno88) April 24, 2025

Inzaghi è troppo filo aziendalista purtroppo…Se cominciasse a sbattere i pugni sul tavolo sarebbe anche ora…basta una frase:”Io non ho problemi a rimanere,sto bene,però PRETENDO GARANZIE SUL MERCATO,in caso di mancate garanzie sappiate che avrete presto le mie dimissioni” — Aspett and Hope (@NovareseVolante) April 23, 2025

Inzaghi una umiliazione così noi tifosi non ce la meritiamo .abbi la decenza di dare le dimissioni — gabriele (@leleram) April 23, 2025

#Inzaghiout se non vince almeno 1 Titolo è da Esonerare. In 4 anni non è concepibile nemmeno a Subbuteo REGALARE 2 Scudetti per errori suoi,non sa fare i cambi, non sa leggere le partite..

è scontato e prevedibile oramai. Siate seri. — Black and Blue (@Tifosoneroazzu2) April 24, 2025

C’è infatti ha invocato le dimissioni di Inzaghi, invitandolo a fare un passo in questo senso a determinate condizioni, così come c’è chi ne chiederebbe l’esonero in caso di zero titolo al termine della stagione. Sui social, soprattutto nelle ore seguenti rispetto al derby, ha preso piede persino l’hashtag #Inzaghiout. La verità è però che l’allenatore è saldo sulla panchina dell’Inter e si prepara a vivere un finale d’annata infuocato.