Non immaginavo che delle foglie di alloro nella doccia potessero essere così importanti: i benefici sono incredibili

L’alloro è una delle piante aromatiche più utilizzate per la realizzazione di svariate ricette. Grazie al suo inconfondibile profumo, permette di aromatizzare ed insaporire, donando quel gusto in più ai piatti. Un perfetto ingrediente multiuso, che si presta benissimo a numerose preparazioni e che conferisce un sapore completamente diverso.

Ma ciò che rende l’alloro così speciale, non è soltanto il fatto che risulta essere un ingrediente perfetto, ma soprattutto che si presta benissimo per svolgere numerosi compiti in casa. Infatti, grazie alle sue particolarissime proprietà antibatteriche e antimicotiche , l’alloro diventa un ottimo alleato per le più disparate faccende domestiche. Un rimedio del tutto naturale, capace di neutralizzare i cattivi odori.

Come usare l’alloro nella doccia per ottenere il massimo dei benefici

Altra cosa che rende l’alloro una pianta da tenere sempre in casa, sono i suoi incredibili benefici che ha anche sulla salute. Preparare una tisana di alloro, ad esempio, aiuta la digestione e allevia i disturbi gastrointestinali. Insomma, si tratta di una pianta dalle mille proprietà, che, se utilizzata nel modo giusto diventa davvero preziosa in casa. Ebbene, per chi ha già provato le sue funzioni in casa, è giusto che sappia che mettendo delle semplici foglie di alloro nella doccia si otterranno degli incredibili benefici.

Nonostante esistano tantissimi utilizzi noti dell’alloro, uno più sconosciuto merita davvero di essere utilizzato. Un rimedio fai da te, che permetterà di portare diversi benefici al proprio corpo. Tutto sta nel sistemare delle foglie di alloro all’interno della doccia e più precisamente nei pressi del soffione e nel momento in cui si azionerà l’acqua calda, ecco che avverrà la ‘magia’. Si potranno sistemare le foglie direttamente in un sacchetto di cotone, oppure appenderle direttamente accanto alla tende della doccia.

Ma in cosa consiste esattamente questo trucco? Una delle caratteristiche dell’alloro è la presenza degli oli essenziali contenuti all’interno delle foglie. Nel momento in cui si avvicineranno le foglioline ad una fonte di calore come il vapore, questi oli si scioglieranno diffondendosi nell’aria. In questo modo, per prima cosa eventuali cattivi odori spariranno, ma anche il nostro corpo ne trarrà vantaggio. Infatti, respirare gli oli sprigionati, aiuterà ad infondere una sensazione di relax e benessere. Inoltre, questo trucco aiuta a rivitalizzare la pelle e a proteggerla dalle aggressioni esterne.