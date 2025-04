Fermati subito, non acquistare le solite tende anonime: scegli fra queste, sono le nuove tendenze di quest’anno

Le tende in casa non sono solo un semplice elemento per completare l’arredamento, ma si tratta di complementi che permettono di cambiare completamente aspetto all’ambiente. La loro presenza, non solo garantisce la giusta privacy, proteggendo l’interno da sguardi indiscreti, ma permettono anche di isolare gli ambienti dalle temperature esterne, aiutando a mantenere casa fresca in estate e calda in inverno.

Oltre ad essere così funzionali, le tende abbelliscono gli ambienti, donando quel tocco di colore in più. Altro non sono che l’estensione della nostra personalità e, una volta scelte, si andranno ad integrare alla perfezione con il resto dell’arredamento già presente in casa. Ecco perché prima di optare per una fantasia, piuttosto che un’altra, saranno diversi i fattori da tenere a mente e che permetteranno di trovare la tenda giusta per ogni camera.

Alla scoperta delle nuove tendenze delle tende in casa

In commercio esistono tantissime tipologie e fantasie di tende, che si adattano ad ogni esigenza, stile ed arredamento. Tuttavia, anche la moda tende a lasciare la sua impronte e in questo 2025, ci sono delle tendenze ben precise, che andranno a mettere in secondo piano le classiche tende. Addio a monocolori e tende semplici, la parola d’ordine sarà osare, e con queste idee sarà esattamente quello che andremo a fare.

Ma quali sono quindi queste nuove tendenze per quanto riguarda le tende? Ecco secondo gli interio designer, quelle che spopoleranno nei prossimi mesi:

Tende retrò: dopo aver dominate le scene degli anni ’70 e ’80, le tende retrò tornano nuovamente alla moda, portando in casa quel tocco vintage che non guasta mai; Tende e veneziane austriache: caratterizzate da festoni ondulati, nappe decorative e mantovane in velluto che sembrano quasi cascate, questa idea per l’arredamento delle finestre ha influenze neoclassiche e appare splendidamente decorata; Passamanerie decorative: anche bordi e frange stanno tornando alla ribalta, sono un ottimo modo per personalizzare una tenda a pannello semplice, aggiungendo un motivo che attinge da altri elementi della stanza per un look coerente e personalizzato; Tende trasparenti: una tipologia di tende molto apprezzata da chi ama lo stile minimal e preferisce in casa cose semplici e raffinate; Mantovane: un grande classico che torna alla ribalda con colori, forme e strutture completamente moderne. Aggiungerle in casa donna quel tocco vintage, ma accompagnato da elementi nuovi e di tendenza.

Insomma, le classiche tende hanno ormai le ore contate, è quindi arrivato il momento di cambiare e queste idee sono perfette per portare una novità in casa.