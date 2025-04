Vlahovic tradisce la Juve con un’altra Big italiana: affare da 34 milioni

La vittoria contro il Monza ha rimesso benzina nel serbatoio delle ambizioni della Juventus, che è in piena lotta per un posto tra le prime quattro che varrebbe l’accesso alla prossima Champions League.

L’obiettivo minimo è chiaro da tempo, anche se non sarà semplice a quattro giornate dalla fine con una concorrenza così vicina ed agguerrita. Dall’Atalanta al Bologna, passando per Roma, Lazio e Fiorentina, la battaglia per l’Europa che conta è ancora alla portata di tante squadre, motivo per cui Tudor dovrà alzare nuovamente i giri del motore e trovare subito continuità di rendimento.

Servirà una Juve costante in queste ultime quattro uscite per portare a compimento l’obiettivo dal quale dipende anche una fetta delle strategie di mercato del club che in estate potrebbe cambiare nuovamente parecchio. Nello specifico andrà monitorato l’attacco con la grande incertezza che aleggia intorno al nome di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo proprio con Tudor ha ritrovato continuità di impiego, seppur senza ancora trovare la via del gol.

A dispetto della stima dell’allenatore croato, intorno al quale ci sono ulteriori punti interrogativi, Vlahovic appare comunque al capolinea della sua avventura altalenante in quel di Torino.

Calciomercato Juventus, nuova destinazione per Vlahovic: incastro in Serie A

Il contratto di Vlahovic è in scadenza 2026 e ad un solo anno dalla fine del rapporto, senza prospettive di rinnovo, è quindi inevitabile che la Juventus passi al vaglio varie opzioni per trovare una nuova sistemazione.

Una strada intrigante per il bomber serbo potrebbe arrivare proprio dal campionato italiano con un’altra big in agguato. In caso di addio di Antonio Conte e conseguente cessione del pupillo Lukaku, il Napoli potrebbe affondare il colpo proprio per Vlahovic (vecchio pallino di De Laurentiis). Il mancino dei bianconeri potrebbe per età, prospettive e voglia di rilancio, essere un calciatore giusto per il progetto del patron in azzurro qualora si andasse verso un totale cambiamento sia in panchina che in attacco.

La Juventus dal canto suo se ne priverebbe anche per 33-34 milioni di euro alla luce della scadenza vicina e dell’inevitabile deprezzamento dell’attaccante.

Intanto prima del mercato ci sarà da pensare al campo, con Vlahovic alle prese con un piccolo problema fisico. Tudor lo attende on ansia e in conferenza dopo la vittoria sul Monza ha ammesso: “Valutiamo in settimana. E’ una cosa importante, non grave ma vedremo giorno dopo giorno”.