Stefano De Martino, gesto inatteso al ritorno da Miami: è accaduto davanti a tutti

C’è poco da fare: Stefano De Martino è l’uomo del momento. Il conduttore di Affari Tuoi spopola in televisione e sui social e le copertine delle riviste ospitano spesso e volentieri le sue immagini. Merito del successo strepitoso delle sue trasmissioni, a partire dal game show dei pacchi su Rai 1, dove l’ex ballerino di Amici ha polverizzato i record di ascolti.

Pareva impensabile fare meglio di Amadeus, il prestigioso – e ingombrante, quanto a eredità lasciata – conduttore che ha passato a De Martino il testimone di due trasmissioni importanti come Affari Tuoi, appunto, e Stasera tutto è possibile. Lo showman di Torre Annunziata però si è rivelato pienamente all’altezza riuscendo anche a “superare” il maestro negli indici d’ascolto.

Per De Martino si comincia già a parlare della conduzione di Sanremo, anche se il diretto interessato ha spiegato – e la cosa gli fa onore – di aver ancora bisogno di fare diverse “ore di volo” prima di pilotare quel Boeing che è il Festival della canzone italiana. Nel frattempo, visto che si parla di voli, al rientro da Miami il presentatore si è reso protagonista di un bel gesto inatteso.

Stefano De Martino, il gesto inatteso dopo il ritorno da Miami

Domenica scorsa – 27 aprile – il Napoli di Conte al Maradona ha regolato con un secco due a zero il Torino. I partenopei si sono regalati così il primo posto in solitaria e sono i grandi favoriti per la vittoria finale dopo l’imprevista battuta d’arresto dell’Inter, sconfitta a San Siro dalla Roma di Ranieri. Tra gli spettatori del match c’era anche Stefano De Martino.

Il conduttore era appena rientrato da una vacanza a Miami insieme al figlio Santiago e ha voluto passare una serata allo stadio per tifare per la squadra del cuore. La vittoria dei ragazzi di Conte lo ha reso sicuramente felice. Ma anche lui ha reso felice un suo giovanissimo fan. In un video, pubblicato sui social da Lostrillone.tv, si può vedere De Martino concedere un selfie a un piccolo tifoso di circa otto anni.

Si intravede chiaramente il bambino posizionarsi alle spalle del conduttore, seduto sugli spalti, che sorride e si concede alla foto. È lo stesso De Martino a tenere in mano il telefono che con ogni probabilmente gli è stato passato poco prima del genitore del bambino. Un gesto che mostra tenerezza da parte del presentatore, pronto a esaudire il desiderio del bambino.

Insomma: un doppio regalo per il piccolo fan, che tra le prodezze di McTominay e compagni e il selfie con De Martino sarà sicuramente tornato a casa al settimo cielo. Nel frattempo non si fermano gli impegni del conduttore che il prossimo 4 maggio sarà in onda con lo speciale di Affari Tuoi Vip in compagnia del cast di Stasera tutto è possibile.