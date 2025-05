Inutile passare l’aspirapolvere se emana cattivo odore: ti spiego come pulirlo in modo veloce e naturale

Il metodo efficace per eliminare il cattivo odore dall'aspirapolvere: basterà davvero pochissimo e finalmente si potrà mettere in funzione senza problemi.

L’aspirapolvere è uno di quegli elettrodomestici che in casa non può di certo mancare. Grazie alle sue funzioni e ai pezzi in dotazione, permette di pulire in modo veloce tutta la casa, eliminando sporco e polvere da diverse superfici e non solo dal pavimento. Più l’aspirapolvere sarà dotato di pezzi supplementari e più saranno diversi i punti in cui si potrà passare. Un ausilio davvero molto importante, che ci accelera di parecchio le faccende domestiche.

Tuttavia, proprio perché viene utilizzato molto di frequente, non sarà affatto raro che si senta improvvisamente un cattivo odore ogni volta che si mette in funzione. Un fenomeno, purtroppo, davvero molto comune e che si verifica principalmente a causa dell’umidità che si forma all’interno del sacchetto, oltre ovviamente, ad un problema di scarsa pulizia dell’apparecchio in generale.

Cosa fare per neutralizzare i cattivi odori provenienti dall’aspirapolvere

Il sacchetto dell’aspirapolvere, è il covo perfetto per la proliferazione non solo dei cattivi odori, ma anche per la formazione di germi e batteri, soprattutto se al suo interno ci sono avanzi di cibo magari caduti sul pavimento e poi aspirati. Proprio per questo, non solo sarà importante cambiarlo spesso, ma soprattutto si dovrà mantenere sempre ben pulito ed igienizzato. Tuttavia, se il cattivo odore persiste, esistono alcuni trucchetti perfetti per profumare l’aspirapolvere.

Per evitare di diffondere cattivi odori in tutta la casa ogni volta che si passa l’aspirapolvere, ecco alcuni semplici ed efficaci rimedi fai da te da provare:

Bicarbonato: non poteva di certo mancare l’utilizzo di questo prodotto dalle mille proprietà. In questo caso, basterà aspirare due cucchiai di bicarbonato per far sparire, nel giro di poche ore, ogni tipo di cattivo odore proveniente dall’aspirapolvere; Amido di mais: grazie alle sue proprietà assorbenti, l’amido di mais è perfetto per assorbire l’umidità presente le sacchetto. In questo caso, basterà far aspirare un paio di cucchiai e nel giro di poco i cattivi odori non si sentiranno più; Borotalco: grazie a questo trucchetto, ogni qualvolta si accender l’aspirapolvere non solo non si sentiranno più cattivi odori, ma nell’aria ci sarà anche una gradevole fragranza.

Con questi semplici trucchetti il problema dei cattivi odori nell’aspirapolvere saranno ormai solo un lontano ricordo. In poche mosse ogni tipo di puzza sarà completamente svanita e si potrà usare senza alcun problema.