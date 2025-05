Mai riscaldare nel microonde questi 7 alimenti: nemmeno immagini il rischio che corri

7 alimenti che non andrebbero mai riscaldati nel microonde: possono essere davvero pericolosi per la salute, quindi meglio evitare per non correre rischi.

Il microonde è uno di quegli elettrodomestici che ha rivoluzionato il mondo della cucina. Infatti, grazie alla sua particolare tecnologia e alle sue funzioni sempre più specifiche, permette di cucinare, ma anche di riscaldare e scongelare alimenti, impiegando la metà del tempo dei metodi tradizionali. Un sistema che ci permette di guadagnare tempo prezioso da poter poi dedicare ad altro.

Attualmente, in commercio è possibile trovare una vasta gamma di microonde, tutti che differiscono per funzioni, grandezza, capacità, colore e ovviamente per il prezzo. Si potrà scegliere quello che più si addice alle proprie esigenze e non essendo prevista alcun tipo di installazione, sarà subito pronto per l’uso. Ovviamente, affinché possa svolgere sempre al meglio le sue funzioni, sarà importante che vengano rispettate alcune regole importanti, come ad esempio, una corretta igiene e pulizia.

7 alimenti da non riscaldare mai nel microonde: sono tossici

Oltre ad una pulizia periodica e costante del microonde, per eliminare germi, batteri e cattivi odori, sarà altrettanto importante usarlo in modo corretto, evitando di inserire al suo interno tutti quei contenitori che non sono adatti. Ma tutto questo basta per non correre alcun tipo di rischio? Purtroppo, la risposta è no, perché c’è un’altra cosa importante da sapere, ossia che esistono 7 alimenti che non possono essere riscaldati nel microonde.

A differenza di quello che si possa pensare, non tutti gli alimenti possono essere riscaldati nel microonde e in questo caso specifico, sono ben 7 i cibi assolutamente vietati. Ma quali sono nel dettaglio? Scopriamoli subito:

Uova: le uova, soprattutto se prima cotte e poi riscaldate, diventano verdi a causa della cottura eccessiva dovuta all’ossidazione dell’azoto, e quindi possono effettivamente diventare un potenziale pericolo per la salute e fare male; Riso: il riso contiene un batterio produttore di tossine chiamato Bacillus Cereus, che può causare gravi malattie e che si sviluppa nel momento in cui si lascia a temperatura ambiente, riscaldarlo a microonde quindi, non è sufficiente per uccidere la tossina, che, una volta ingerita potrebbe fare male; Purè di patate: se riscaldato male e soprattutto più volte potrebbe portare ad una vera e propria intossicazione alimentare, soprattutto perché contiene alimenti deperibili come latte, burro e uova; Alimenti per neonati: potrebbero non raggiungere la temperatura necessaria per uccidere i batteri, e questo potrebbe causare malattie di origine alimentare; Latte per neonati: il latte materno e il latte artificiale non devono essere riscaldati perché i nutrienti possono essere distrutti, rendendoli quindi poco sani e sostanziosi; Funghi: se riscaldati tendono a diventare mollicci e a provocare disturbi allo stomaco; Spinaci: al loro interno sono presenti le nitrosammine, composti cancerogeni, che possono formarsi in queste verdure se riscaldate ad alte temperature o se riscaldate nuovamente.

Quindi, per evitare rischi, anche inutili, meglio non riscaldare mai questi 7 alimenti nel microonde. Solo così la salute non sarà mai messa in pericolo.