Milan, scippo alla Juve: l’annuncio è arrivato, che tradimento

Ancora quattro partite e la stagione di Serie A andrà in archivio lasciando spazio al Mondiale per Club ma anche alla prossima sessione di calciomercato.

Ci sono alcuni club già concentrati sul futuro, al netto di come si esaurirà questa annata in campo. Il riferimento è soprattutto al Milan, che ha vinto la Supercoppa, è in finale di Coppa Italia e in campionato è molto distante da quelli che potevano essere gli obiettivi della vigilia. L’attuale nono posto ben sintetizza le difficoltà enormi incontrate dal Diavolo nel corso di questa stagione passata anche attraverso un cambio in panchina con l’esonero di Fonseca e l’arrivo del criticatissimo Conceiçao.

In estate le cose dovrebbero ulteriormente cambiare alla guida tecnica, ma anche dal punto di vista dirigenziale con l’inserimento di figure differenti. Si tratta quindi di un altro momento di grandi cambiamenti per il Milan, che modificherà anche il roster andando a puntellare l’organico dove possibile.

Nello specifico i rossoneri vanno anche a caccia di un nuovo centrocampista di qualità che possa prendere per mano il reparto. Diversi i profili accostati al club meneghino in queste settimane, ultimo dei quali Hans Nicolussi Caviglia. Il classe 2000 di Aosta ha girato molto nel corso della sua carriera prima di trovare la sua consacrazione quest’anno a Venezia, lì dove è ancora in lotta per la salvezza.

Calciomercato Milan, mirino su un ex Juve: l’annuncio su Nicolussi Caviglia

4 gol e tre assist in 31 presenze in questa Serie A per Nicolussi Caviglia, riscattato dal Venezia a febbraio per una cifra di circa 3,5 milioni di euro, finiti nelle casse della Juventus.

A confermare l’interessamento del Milan per il calciatore aostano ci ha pensato il giornalista Carlo Pellegatti che sul proprio canale YouTube ha svelato un retroscena: “C’è un giocatore sul quale il Milan aveva messo gli occhi e voleva anche prenderlo nello scorso gennaio: è Nicolussi Caviglia, regista centrale del Venezia, del 2000. Piace molto al Milan”.

Leadership di reparto, qualità tecniche e personalità rappresentano alcune delle caratteristiche più interessanti di Nicolussi Caviglia, che è esploso a Venezia e in estate potrebbe cambiare di nuovo aria. In caso di retrocessione dei lagunari infatti l’ex juventino potrebbe anche guardarsi attorno più facilmente, col Milan che potrebbe provare ad approfittarne avanzando l’offerta giusta. Prima di tutto ci sarà da completare la stagione, poi spazio al mercato e al potenziale prossimo regista del Diavolo.