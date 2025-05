3 soluzioni per ‘nascondere’ la cabina armadio: in questo modo non sarà in bella vista

Con queste semplici idee nascondere la cabina armadio sarà semplicissimo: in questo modo non si vedrà più tutto quello che c'è dentro.

Negli ultimi tempi, soprattutto se si ha la fortuna di avere abbastanza spazi, l’installazione di una cabina armadio sta diventando un’idea molto gettonata. Uno spazio extra da poter riempire con indumenti, scarpe e accessori, è senza dubbio una grandissima comodità, inoltre, leva anche l’ingombro dell’armadio in camera da letto.

Sono tantissime le idee da copiare per poter avere una cabina armadio pratica e funzionale e che aiuteranno ad ottimizzare al massimo gli spazi. Tuttavia, nonostante sia così apprezzata, la cabina armadio non sempre risulta essere la scelta migliore, soprattutto se non si ama particolarmente riordinare con cura ogni giorno e si preferisce vivere in un leggero disordine.

3 idee da copiare per nascondere la cabina armadio

Uno dei ‘problemi’ principali che si riscontrano con la cabina armadio, è proprio il fatto di non avere un ambiente separato e di conseguenza il suo interno sarà ben visibile e di conseguenza ogni cosa dovrà essere tenuta sempre in perfetto ordine. Ma non solo, perché anche la polvere sarà un problema non di poco conto, in quanto, tenderà a formarsi ad una velocità davvero impressionante.

Per evitare questa situazione di caos e di confusione, esistono 3 idee da copiare subito e che permetteranno di ‘nascondere’ la cabina armadio senza stravolgere nulla e che garantiranno anche la giusta privacy. La prima soluzione è quella di installare delle tende. Non serve forare nulla, basterà acquistare dei classici bastoni che si fissano da una parte all’altra della porta e si potranno così applicare le tende, che, oltre a chiudere la cabina armadio, andranno anche a decorare la stanza, scegliendo la fantasia che più si addice allo stile e alla propria personalità.

La seconda idea è quella di installare delle porte scorrevoli o a soffietto. Non c’è bisogno di particolari opere murarie, basterà solo avere lo spazio sufficiente per poter mettere le porte. Infine, c’è la terza idea che consiste nel creare una zona antistante la cabina armadio. Servirà per nascondere il disordine, ma sarà inefficace contro la polvere, che troverà altre superfici sui cui poggiare. In conclusione, la cabina armadio è senza dubbio una scelta comodo e pratica, ma si dovranno adottare le dovute accortezze. Queste tre idee potranno aiutare nello scopo, basterà scegliere quella più adatta alle proprie esigenze e si risolverà il problema.