Ikea, con 3 euro sistemi casa in pochi secondi: oggetto geniale e low cost

La catena svedese non si smentisce. A soli 3 euro potremo acquistare un oggetto utilissimo per sistemare rapidamente casa.

Tutti sappiamo per esperienza che comprare o affittare casa è un punto di partenza, prima che un punto di arrivo. Le nostre case hanno bisogno di continui ritocchi, di aggiustamenti, di piccole (e a volte grandi) riparazioni. Pensiamo al bagno, dove ordine e praticità è meglio che la facciano da padrone per evitare problemi.

Basta poco però per complicarsi la vita: una piastrella di troppo e magari nessuno spazio per appendere asciugamani e accappatoi. Ecco allora che occorre prendere in mano il trapano. Ma alzi la mano chi non teme di rovinare il muro del bagno, creandosi così un problema ulteriore da risolvere. Fortunatamente Ikea ha a portata di mano una soluzione geniale e a un prezzo praticamente simbolico.

Un piccolo accessorio a meno di tre euro ci permetterà di sistemare casa in pochi secondi. Si tratta di una soluzione intelligente e a zero stress. Questo oggetto geniale e low cost messo in vendita da Ikea a un prezzo praticamente stracciato ci risolverà tanti problemi.

Ikea, l’oggetto a 3 euro che ci aiuta a sistemare casa

Stiamo parlando del gancio a ventosa Tisken, venduto da Ikea al prezzo di 2,95 euro. Si può fissare senza attrezzi, senza bisogno di avvitare nulla. Non dovremo fare altro che premere con decisione dopo aver pulito la parete. Il gancio Tisken aderisce perfettamente a piastrelle, vetri e superfici lisce. È ideale dunque per il bagno e la cucina, ma anche per la parete della doccia o per il retro di uno specchio.

Non dovremo fare buchi col trapano. Non rischieremo così di scheggiare le piastrelle. Altro aspetto importante: questo gancio a ventosa è in grado di reggere fino a 3 kg, dettaglio da non sottovalutare visto che spesso e volentieri ganci come questi si staccano che è un piacere. Non per nulla si può usare anche all’interno del box doccia, dove vapore e umidità rappresentano sfide quasi sempre insormontabili per ogni tipo di supporto.

Allo stesso tempo il gancio Tisken non si “incolla” alla parete in modo permanente, rischiando di lasciare tracce quando ci serve rimuoverlo. Per levare questo supporto non dovremo tirare o graffiare. Ci basterà infilare una tessera tra la parete e la ventosa per staccare tutto in pochi secondi e senza lasciare alcuna traccia. Ma non è tutto.

Sì, perché Ikea offre anche una intera serie coordinata Tisken, con la possibilità di acquistare bicchieri, mensole, portasapone e altri accessori, tutti muniti di ventosa. In questo modo potremo organizzare il bagno senza bisogno di forare nulla. Gli accessori rimovibili non sono ottimi soltanto per l’estetica, ma anche per la praticità nella pulizia e nella manutenzione.

Quando viene il momento di pulire e igienizzare, poter rimuovere ogni elemento in pochi istanti è certamente l’ideale. Soprattutto in una casa in affitto dove forare il muro spesso è sconsigliato o perfino vietato. Con i ganci a ventosa il problema dei fori nel muro sarà risolto a monte.