Tutti lo ignorano eppure il terzo scomparto della lavatrice è davvero importante: ecco a cosa serve davvero

La lavatrice è uno di quegli elettrodomestici che in casa non possono più mancare. Uno strumento che ci ha permesso di facilitare il lavaggio del bucato, evitando di passare ore ed ore a dover trattare a mano ogni macchia. Grazie alle sue funzioni, pulito ed igiene saranno sempre garantiti e mentre lei pensa a fare tutto il lavoro sporco, non ci potremo tranquillamente dedicare ad altro.

Nonostante si tratti di un elettrodomestico che utilizziamo praticamente tutti i giorni, ci sono alcuni misteri che ancora non sono stati del tutto risolti e che girano intorno alla lavatrice. Il primo è davvero ‘affascinante’ e ancora oggi nessuno riesce a spiegarsi che fine fanno i calzini che puntualmente perdiamo e il secondo è ancora più intrigante, ossia a cosa serve il terzo scomparto del cassetto della lavatrice?

Svelato il mistero, ecco a cosa serve il terzo scomparto del cassetto della lavatrice

Per poter avere un bucato perfettamente pulito ed igienizzato, oltre ad impostare il programma giusto, sarà necessario anche utilizzare i prodotti giusti, che dovranno essere inseriti nell’apposito cassetto della lavatrice. Ora, nella maggior parte dei modelli, nello scomparto centrale andrà l’ammorbidente, in quello alla sua sinistra andrà il detersivo e l’igienizzante, ma nell’altro, ossia nel terzo scomparto, cosa mai ci andrà?

Sono anni che la maggior parte di noi si pone questa domanda e spesso non si è ottenuta nessuna risposta, ma finalmente oggi possiamo dirlo: sappiamo con certezza a cosa serve il terzo scomparto del cassetto della lavatrice e una volta capito, non si lascerà più lì senza usarlo. Ovviamente, un utilizzo era chiaro che ci fosse, non avrebbero mai creato un terzo spazio se non servisse realmente a qualcosa ed oggi possiamo svelare a tutti il mistero.

Dunque, se in quello centrale ci va l’ammorbidente, in quell’altro ci va il detersivo, cosa mai può andarci nel terzo scomparto? Ebbene, questo elemento presente nel cassetto della lavatrice serve a qualcosa di molto importante, ossia deve essere utilizzato per la fase di prelavaggio, che serve per capi particolarmente sporchi. Se ci sono macchie particolarmente difficili da trattare, deve essere utilizzato il terzo scomparto del cassetto. Basterà versare al suo interno il detersivo adatto per il prelavaggio, come candeggina e candeggina delicata e avviare il programma dedicato. Ed ecco che finalmente dopo anni, il mistero è stato svelato.