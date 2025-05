Via dall’Inter per i grandi rivali: 37 milioni e addio Dumfries

Tra i grandi protagonisti dell'impresa contro il Barcellona in Champions c'è stato senza dubbio anche Denzel Dumfries. Si infiamma il mercato sull'olandese

Missione compiuta per l’Inter che al culmine di due gare intense e spettacolari ha portato a casa il pass per la finalissima di Champions League in programma a fine mese a Monaco di Baviera.

All’Allianz Arena i nerazzurri ci saranno grazie al 4-3 maturato a San Siro contro il Barcellona dopo i tempi supplementari con la zampata vincente di Frattesi a risultare decisiva. Nel doppio confronto uno dei migliori in assoluto è stato però Denzel Dumfries, che soprattutto in fase offensiva ha dato un apporto fondamentale con gol ed assist.

Il laterale olandese ha messo a referto una doppietta clamorosa ed un assist nella trasferta di Barcellona risultando il migliore in campo, mentre nella sfida di ieri ha portato in dote due passaggi vincenti nei 108 minuti in cui è rimasto in campo. Cifre importanti quelle messe a referto da Dumfries proprio nella fase decisiva di una stagione lunga e dispendiosa.

Lo stesso esterno dell’Inter, ha parlato dopo la vittoria sul Barça ai microfoni di ‘CBS Sports Golazo’ esprimendo le sue sensazioni: “Sono molto felice, è fantastico aver raggiunto la finale: sono orgoglioso di tutti, soprattutto di Thuram perché so che era infortunato ma ha combattuto per tutti, è stato magnifico”.

Calciomercato Inter, Dumfries incanta in Champions: il Barcellona ci pensa

Dumfries nel post partita ha quindi aggiunto: “Onestamente io ero molto stanco, è la verità: torno da un lungo infortunio e giocare una partita così elevata a livello fisico… Ho provato a dare tutto, sono felice di aver giocato così a lungo. Una delle partite più belle di sempre? Penso che 13 gol in due partite sia spettacolari per tutti i tifosi, soprattutto per chi ama il calcio: è stato un grande spettacolo”.

Uno spettacolo che tra andata e ritorno ha premiato l’Inter e che nel complesso ha posto sotto i riflettori lo stesso esterno olandese che vede inevitabilmente accrescere il valore di mercato e la stima di altri grandi club.

Le sue performance potrebbero non aver lasciato indifferente lo stesso Barcellona, che potrebbe provarci in estate facendo leva sulla necessità di andare a potenziare quella zona di campo.

I blaugrana però dovrebbero fare i conti con la ferrea volontà dell’Inter di trattenere il calciatore, che lo scorso novembre ha peraltro rinnovato il contratto fino al 2028 con un ingaggio da 4 milioni netti.

La durata dell’attuale accordo sembra blindare Dumfries che è concentratissimo sul rush finale di stagione tra lotta scudetto e Champions. Il Barça però in estate potrebbe tentare l’assalto mettendo sul piatto circa 37 milioni di euro per provare a convincere il club meneghino. Il classe 1996 in questa annata ha messo a referto, tra coppe e campionato, la bellezza di 10 gol e 6 assist: numeri da top assoluto.