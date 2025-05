Spazzolino, meglio quello elettrico o normale? La risposta lascia tutti senza parole

Curare la propria igiene orale significa non solo avere un sorriso sempre bianco da sfoggiare, ma anche allontanare il rischio di disturbi e dolori ai denti, nonché evitare costosissime sedute dal dentista. Secondo gli esperti, infatti, per evitare rischi ci si dovrebbe lavare i denti tre volte al giorno e dopo ogni pasto, soprattutto quelli principali.

Ovviamente, per poter garantire una corretta igiene orale sono diverse le attenzioni che si dovranno avere. La prima cosa più importante è la scelta dello spazzolino, che riuscirà a condizionare il risultato finale. Questo strumento per la pulizia dei denti, non solo dovrà essere cambiato spesso, ma dovrà essere tenuto sempre ben pulito ed igienizzato. La sua superficie infatti, è terreno fertile per la proliferazione di germi e batteri, che, potrebbero quindi arrivare dritti fino al cavo orale.

Spazzolino elettrico o manuale? Ecco cosa è importante sapere

Per moltissimi anni, gli unici spazzolini presenti sul mercato erano quelli tradizionali, che si differenziavano tra di loro per la durezza delle setole. Con l’avvento della tecnologia, invece, hanno fatto il loro ingresso quelli elettrici che, da quel momento, sono diventati presenti in tantissime case e proprio per questo sono stati sottoposti a molti studi volti a verificarne l’efficacia. A questo punto la domanda nasce spontanea, è meglio usare lo spazzolino elettrico o quello normale?

A fare chiarezza sulla questione ci ha pensato un’organizzazione no-profit, che qualche tempo fa ha svolto un lavoro revisionando 56 studi sul confronto tra lo spazzolino elettrico e quello normale. Secondo questi dati, dopo un mese di uso di quello elettrico c’è stata una riduzione della placca dell’11% che, a tre mesi di distanza, è aumentata al 21%. Questa percentuale è stata confermata anche da uno studio dell’Università di Greifswald che ha inoltre confermato che con lo spazzolino elettrico si ha il 20% in meno di rischio di perdita di denti.

Letta così è una vittoria assoluta, ciò nonostante è importante essere a conoscenza di alcuni fattori importanti. Infatti, per rendere efficace lo spazzolino elettrico, sarà necessario adottare le stesse accortezze che si usano con quello classico. Quindi, sarà importante la durata del lavaggio dei denti, un cambio frequente delle testine e un utilizzo associato di filo interdentale e collutorio. Solo facendo tutto questo lo spazzolino elettrico risulterà migliore di quello classico.