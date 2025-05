Un Posto al Sole anticipazioni: una dolorosa decisione getta tutti nello sconforto, lacrime a Napoli

Anche quella che è appena cominciata si preannuncia una settimana piuttosto movimentata per le trame di Un Posto al Sole, la longeva serie in onda ogni giorno alle 20:50 su Rai 3 in quella che è la sua ventinovesima stagione. Nelle scorse puntate la tensione tra Gagliotti e Ferri è arrivata a livelli di guardia, mentre Viola si è accorta che alcuni dei suoi allievi non hanno messo precisamente farina del loro sacco nei compiti a casa.

Elena ha ricevuto un’interessantissima proposta lavorativa da Roberto, mentre Mariella ha ricevuto un regalo speciale da Guido (con la complicità di Lollo) per l’imminente festa della Mamma. Luca, sempre più determinato a non essere un peso per Giulia, le ha proposto di trascorrere una giornata spensierata al mare (durante la quale la ha ricevuto una proposta inaspettata).

Elena, forte della sua nuova posizione in radio, invece ha dovuto occuparsi di Gennaro ed è apparsa seriamente intenzionata a restituire a Michele una centralità nel progetto radiofonico. Nelle prossime puntate una decisione tanto dolorosa quanto improvvisa precipiterà i protagonisti della storica soap di Rai 3 nello sconforto più totale.

Un Posto al sole, anticipazioni, tutti in lacrime a Napoli per una dolorosa decisione

Nelle scorse puntate Giulia ha sorpreso Luca con una proposta di matrimonio. Per il dottor De Santis sarebbe la realizzazione di un sogno. Ma su un futuro di felicità con Giulia pesa come un macigno l’incognita della malattia che ha colpito il dottore di Palazzo Palladini: l’Alzheimer. Da medico Luca sa fin troppo bene che l’avanzare della patologia è inesorabile.

La proposta di Giulia entrerà così in conflitto con una decisione già presa: quella di non addolorare la donna che ama con il peso di una malattia degenerativa destinata inevitabilmente a peggiorare. Quando la patologia tornerà a manifestarsi, Luca prenderà una decisione dolorosa quanto necessaria ai suoi occhi: partire da Napoli in gran segreto, senza dire niente a nessuno.

Così sarà: De Santis lascerà segretamente Palazzo Palladini senza anticipare a Giulia le sue intenzioni. Per la donna, proiettata sul matrimonio con Luca, sarà un colpo terribile. L’improvvisa partenza di Luca farà cadere Giulia in un’angoscia profonda. L’assistente sociale, temendo per il peggio, tenterà di tutto per rintracciare il dottore.

Nel frattempo, mentre la tensione tra Roberto e Gennaro arriverà alle stelle (a poco o nulla servirà la mediazione di Marina), Niko scoprirà che Jimmy si è reso protagonista di un episodio di bullismo a scuola insieme a Matteo. L’avvocato Poggi, informato da Viola, non minimizzerà affatto la cosa (a differenza della mamma di Matteo) e deciderà di dare una lezione esemplare al figlio.